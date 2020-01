QuEST Global in Zinnov Zones for Automotive ER&D Services als Marktführer gelistet

Position in Leadership-Zone unter Body Engineering

BANGALORE, Indien, 7. Januar 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global , ein weltweiter Anbieter von Produktentwicklungs- und Lebenszyklus-Diensten, hat seine Positionierung als Marktführer im Bericht Zinnov Zones 2019 Automotive Engineering and R&D (ER&D) Services bekanntgegeben. Für diesen branchenspezifischen Benchmark-Bericht hat Zinnov 26 globale Ingenieurdienstleister genau unter die Lupe genommen, um ihre globalen Leistungen im Bereich Automotive ER&D zu bewerten. Zur Bewertung der Ingenieurdienstleister wurden mehr als 30 Parameter und Subparameter in unterschiedlichen mikro-vertikalen Märkten herangezogen, beispielsweise Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme (ADAS), Karosseriebau, Bordelektronik, elektrischer Antriebsstrang und Telematik.

In dem Bericht stellt Zinnov die Spitzenleistung von QuEST Global beim Karosseriebau heraus, insbesondere seine tiefe Fachkenntnis in den Bereichen Konzepte, Styling, Design, Modellierung und Simulation bei Fahrzeuginnenraum, Exterieur, Armaturenbrett, Mittelkonsolen usw. Darüber hinaus lobt Zinnov das wachsende Leistungsspektrum von QuEST Global bei Bordelektronik, ADAS und Antriebsstrang und hat das Unternehmen in diesen Segmenten in der Execution Zone positioniert. Diese Auszeichnung beweist, dass das Unternehmen bei der Unterstützung der Innovationsarbeit seiner Kunden auf dem richtigen Weg ist, indem für die Menschen neue Möglichkeiten des Reisens, Lebens, Arbeitens und der Begegnung gestalten werden.

Sidhant Rastogi, Partner & Practice Head bei Zinnov, sagte: „QuEST Global hat bei Dienstleistungen für den Automobilsektor ein beachtliches Wachstum erzielt und wurde deshalb in den Zinnov Zones for Automotive ER&D Services als Marktführer positioniert. QuEST investiert kontinuierlich in landseitige Standorte und Akquisitionen wie Mobiliya und Exilant und erweitert so sein digitales Leistungsspektrum, was sich wiederum positiv auf die Ertragslage seiner Kunden auswirkt. Durch seinen Vorstoß in neuere mikro-vertikale Märkte wie ADAS und Telematik und sein breiter aufgestelltes Leistungsangebot hat QuEST Global seine Position als marktführender Dienstleister für den Automobilsektor konsolidiert."

Berthold Puchta, Global Industry Leader – Transportation bei QuEST Global, kommentierte: „Wir bei QuEST Global arbeiten unermüdlich daran, die wachsenden Anforderungen unserer Kunden besser zu verstehen. Wir wollen mit erstklassigen und neuartigen Ingenieurlösungen überzeugen. Diese Auszeichnung von Zinnov stärkt uns in unserem Bestreben, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, die sich messbar auf den Geschäftserfolg auswirken."

Er ergänzte: „Der Automobilbau ist im Wandel und kann von Bereichen wie Unterhaltungselektronik, Internet-Konnektivität, Cloud Computing sowie Schwarmintelligenz profitieren. Daran wird sich die Zukunft der Mobilität orientieren, indem CASE-Technologien (Connected, Autonomous, Shared, Electric) ermöglicht werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, komplexe Probleme unserer Kunden in diesem schnelllebigen Technologieumfeld zu lösen."

Seit zwanzig Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Konzeptpartner der bekanntesten Unternehmen in der Automobilbranche. Das Unternehmen unterstützt die Innovationsarbeit seiner Kunden, indem für die Menschen neue Möglichkeiten des Reisens, Lebens, Arbeitens und der Begegnung gestalten werden. Im Konvergenzbereich von Mechanik, Elektronik, Software und digitalen Ingenieurinnovationen steht das Unternehmen in der ersten Reihe. Es unterstützt Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer dabei, die wachsende Nachfrage ihrer Endkunden nach vernetzten Ingenieurlösungen zu erfüllen. Als Entwickler umfassender Ingenieurleistungen und -lösungen kollaboriert QuEST Global mit dem Automobilsektor, um neu entstehende technische Herausforderungen zu bewältigen und im digitalen Zeitalter von heute Produkte sicherer und zuverlässiger zu machen.

Informationen zu QuEST Global

Seit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner für Produktentwicklungs- und Lebenszyklus-Dienste für viele der weltweit renommiertesten Unternehmen in den Bereichen Flugzeugmotoren, Hightech, Luftfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil- und Schienenverkehr), Strom und Industrie, Öl und Gas und Medizinprodukte. Mit einer weltweiten Präsenz in 15 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und über 12.500 Mitarbeitern sieht sich QuEST Global als Vorreiter bei der Bündelung mechanischer, elektronischer, softwarebasierter und digitaler Ingenieurinnovationen, um Lösungen hervorzubringen, die die Welt sicherer und sauberer machen. QuEST Global möchte mit seinem tiefgreifenden Branchenwissen und digitalen Know-how seinen Kunden helfen, die Produktentwicklung und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu erschließen, die Kundenerfahrung zu verbessern sowie Fertigungsprozesse und Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.

Informationen zu Zinnov

Zinnov mit Sitz in Bangalore und Niederlassungen in Gurgaon, Silicon Valley und Houston wurde 2002 gegründet. Zinnov ist ein anerkannter Experte für Produktentwicklung und Digitalisierung. Kunden werden durch die folgenden Leistungen unterstützt:

Forschung und strategische Beratung für Software-Dienstleister in den Bereichen Produktentwicklung und Digitalisierung

Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung und Optimierung einer globalen Partnerstrategie für die Produktentwicklung, um Durchsatz, Innovationskraft und Produktivität zu steigern und Kosten zu sparen

Umsatzsteigerung für Produkte und Dienstleistungen in Indien und weiteren Schwellenmärkten

Unterstützung von MNC GIC bei der Konsolidierung ihres geografischen Fußabdrucks

Mit einem Team aus erfahrenen Experten und Forschungsteams betreut Zinnov Kunden in den Bereichen Software, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Fahrzeugtechnik, Speichersysteme, Telekommunikation & Netzwerke, Gesundheitswesen, Bankengeschäft, Finanzdienstleistungen und vertikale Einzelhandelsmärkte in den USA, Europa, Japan und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter http://zinnov.com

SOURCE QuEST Global