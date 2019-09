QuEST Global intègre Gregory L Smith, ancien associé chez KPMG, dans son Conseil d'administration

Greg dispose de plus de trente ans d'expérience en comptabilité publique, notamment dans les domaines des finances, de l'audit, de la fiscalité et de la conformité. Durant sa carrière, il a assumé diverses fonctions dirigeantes, dont celle d'associé principal mondial, chapeautant les équipes de direction prêtant des services d'audit, de fiscalité et de conseil à Warburg Pincus et ses sociétés de portefeuille, à Walmart et d'autres grandes multinationales. Il a également été membre du Conseil d'administration d'Enactus US et de la Grocery Manufacturers Association (GMA), tout en présidant son Conseil consultatif.

Ajit Prabhu , le PDG de QuEST Global, a déclaré : « Greg nous fait bénéficier de sa précieuse expérience et de ses excellents états de service pour ce qui est d'aider les entreprises à se conformer à leur modèle d'exploitation et à identifier d'appréciables possibilités de croissance. Sa solide expérience au service d'entreprises mondiales, sa connaissance des différents marchés et son expertise financière, contribueront à stimuler nos plans de croissance et à continuer d'être un partenaire de réflexion digne de confiance de nos clients. »

Concernant sa nomination, Greg a déclaré : « J'ai vu QuEST Global devenir un acteur mondial du secteur des services d'ingénierie de produit au fil des ans. La société a diversifié son portefeuille de façon structurelle et immatérielle, intégrant avec réussite les sociétés acquises durant ces deux dernières décennies. Je suis ravi d'intégrer cette société en plein essor et j'ai hâte d'aider QuEST Global à améliorer sa stratégie de croissance, acquérir un avantage concurrentiel et obtenir de nouveaux résultats sur le marché de l'externalisation de l'ingénierie. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de services d'ingénierie de produit et de cycle de vie de confiance pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz ainsi que des dispositifs médicaux. Avec une présence mondiale dans 14 pays, 67 centres de distribution mondiaux et plus de 12 000 employés, QuEST Global estime être à l'avant-garde de la convergence des innovations mécaniques, électroniques, logicielles et d'ingénierie numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer des sources de revenus alternatives, à améliorer l'expérience client et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

