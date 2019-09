QuEST Global nomme John Raveret conseiller afin d'améliorer les objectifs de croissance de l'entreprise

John bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans le développement d'entreprise, avec un accent particulier sur les fusions et acquisitions. Avant de fonder Cordatus Advisors LLC, John a occupé la fonction de responsable mondial du développement d'entreprise chez Cognizant, où il était chargé de tous les aspects liés à la fonction de développement de l'entreprise, notamment de la stratégie, de l'approvisionnement, de la diligence, des négociations, de l'intégration et du suivi des performances après clôture. Son expérience des fusions et acquisitions couvre également l'Europe, et son travail porte sur des secteurs majeurs tels que les sciences de la vie, la banque, la santé et la communication. Avant de rejoindre Cognizant, il a été un membre essentiel des équipes de développement d'entreprise et des finances de Dun & Bradstreet, d'IMS Health et de Nielsen.

Ajit Prabhu, président et PDG de QuEST Global a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer John Raveret en tant que conseiller dans notre entreprise. Alors que QuEST Global se prépare à conquérir de nouvelles frontières, la nomination de John nous aidera à valoriser la stratégie de fusions et d'acquisitions de notre entreprise et à améliorer notre potentiel de croissance. Nous sommes convaincus que la vaste expérience de John dans les domaines du développement d'entreprise et de la stratégie de fusions et d'acquisitions nous permettra de continuer à obtenir des résultats complets et précieux pour nos partenaires ainsi qu'à mettre sur pied une organisation pérenne sur des générations. »

Concernant sa nomination, John a indiqué : « Les fusions et acquisitions jouent un rôle important dans la mise sur pied des organisations de services. QuEST Global a été en mesure d'acquérir avec succès 13 entreprises depuis 2008, témoignant ainsi de son ambition et des moyens mis en œuvre pour devenir un acquéreur mondial de premier plan sur ce marché. Je suis impressionné par l'émergence de QuEST Global en tant que chef de file mondial dans le secteur des services d'ingénierie de produits. Les efforts de l'entreprise pour devenir le partenaire stratégique de référence le plus fiable en matière de services d'ingénierie pour les acteurs mondiaux sont importants. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de cette entreprise prospère en plein essor. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global se place comme partenaire mondial de confiance en matière de services d'ingénierie de produit et de cycle de vie pour de nombreuses sociétés comptant parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz ainsi que des dispositifs médicaux. Avec une présence mondiale dans 14 pays, 67 centres de distribution mondiaux et plus de 12 000 employés, QuEST Global se considère à l'avant-garde de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. Les connaissances spécialisées approfondies et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience client et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/998166/John_Raveret_QuEST_Global.jpg

SOURCE QuEST Global