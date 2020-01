QuEST Global va lancer un accélérateur de solutions pour le développement d'applications de l'IA utilisant l'apprentissage profond, à l'occasion du CES 2020

- Cela vise à automatiser le processus de développement d'applications de vision par ordinateur

- Cela améliore la productivité et l'efficacité des ingénieurs de données, des scientifiques de données et des analystes de données

LAS VEGAS et BANGALORE, Inde, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une entreprise mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie des produits, va dévoiler un accélérateur de solutions qui aidera à concevoir, former, déployer et gérer des modèles d'apprentissage profond (DL selon l'anglais) destinés au développement d'applications de vision par ordinateur, à l'occasion du CES (Consumer Electronics Show) 2020. Cette solution qui sera présentée sur le stand 1909, dans le pavillon Westgate, permettra aux scientifiques de données, analystes de données et ingénieurs de données de mettre au point des applications de vision par ordinateur se fondant sur l'apprentissage profond, de manière rapide et efficace, à moindre effort. Cela offre un processus simplifié de création de modèles grâce à une interface visuelle guidée par des menus, ce qui facilite et accélère grandement le développement de solutions d'apprentissage profond.

La solution mise au point par QuEST Global est spécifiquement conçue pour automatiser les opérations essentielles de la charge de travail de développement de modèles tels que l'étiquetage des données, l'augmentation des données et la validation par recoupement. Pris en charge par des tableaux de bord intuitifs, des indicateurs de performance et des capacités de création de modèles personnalisés, l'outil offre des options aisées de reformation et de déploiement pour les dispositifs cibles. En automatisant et en simplifiant la charge de travail de développement de l'IA, l'accélérateur de solutions aidera les scientifiques de données, les ingénieurs de données et les analystes de données à être plus productifs et à améliorer leur retour sur investissement, ce qui permettra à ceux-ci, à leur tour, de se consacrer davantage à des méthodes innovantes pour améliorer la précision et les performances des modèles.

Arun Pai, président du développement des nouvelles activités de QuEST Global a déclaré : « Chez QuEST Global, nous nous efforçons constamment d'accélérer et de développer des solutions innovantes pour nos clients dans les différents secteurs d'activité grâce aux dernières technologies et aux derniers outils. Cet accélérateur du développement de modèles d'apprentissage profond est l'une de ces solutions fiables qui permet de simplifier la charge de travail nécessaire pour l'analyse de la vision dans un délai plus court, ce qui apporte de la valeur aux clients œuvrant dans différents secteurs. »

QuEST Global a plus de 20 ans d'expérience sur l'ensemble du cycle de développement de produits et aide ainsi ses clients à développer de meilleurs produits, à créer de nouveaux marchés et à améliorer leur efficacité et leur qualité. Ayant recours à des technologies de dernière génération telles que l'informatique en périphérie (edge computing), l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, les Big data et l'analyse prédictive, l'entreprise vise à aider les industries des semi-conducteurs, de l'électronique grand public et de l'informatique à accélérer leurs cycles de développement et d'innovation de produits et à rendre leurs opérations plus efficaces. À titre de partenaire de confiance, l'entreprise s'engage à améliorer l'expérience du client final, à stimuler les résultats commerciaux et à simplifier le processus numérique que vivent ses clients.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance dans les services d'ingénierie et de cycle de vie des produits pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, des technologies de pointe, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Présente mondialement dans 15 pays, comptant 67 centres de prestation à l'échelle du globe et des effectifs de plus de 12 500 personnes, QuEST Global est convaincue d'être à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions au service d'un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de leurs produits et les cycles d'innovation, à créer de nouvelles sources de revenus, à améliorer l'expérience client et à renforcer l'efficacité des processus et des opérations de fabrication.

SOURCE QuEST Global