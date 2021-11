Questo Venerdì Nero, ESKUTE lancia la sua più grande vendita di sempre sulle bici elettriche più vendute

L'attesissima vendita avviene in una crescente domanda di prodotti ESKUTE in tutta Europa. All'inizio di quest'anno, ESKUTE è entrato nel mercato ed è rapidamente cresciuto per essere riconosciuto, adorato e sostenuto dai clienti in tutta la regione. Questo Ringraziamento, ESKUTE spera di mostrare il suo apprezzamento e di invitare più persone a unirsi alla famiglia ESKUTE offrendo generosi sconti sui suoi ultimi prodotti.

"Questa vendita del Black Friday sarà il più grande taglio di prezzo dal nostro inizio. Stiamo rendendo più facile che mai per i fan di ESKUTE di possedere la propria E-bike o regalare la gioia di una vita più attiva ed ecologica ai loro partner, famiglia o amici", dice Michael, Branding Diretore di ESKUTE.

Durante la vendita del Black Friday di ESKUTE, i ciclisti possono risparmiare €50 - €100 sulle E-bike con motore al mozzo posteriore, Voyager e Wayfarer, mentre €200 su quelle con motore centrale, Voyager Pro e Wayfarer Pro. Progettata per distinguersi dalla massa, la Voyager vanta linee classiche da MTB, una batteria in linea e un motore al mozzo posteriore che supporta una varietà di terreni. Per i ciclisti urbani, la Wayfarer offre un fantastico rapporto qualità-prezzo per gli spostamenti urbani, le divertenti passeggiate nel tempo libero e tutto il resto.

Costruito specificamente per affrontare terreni difficili, il Voyager PRO consente ai ciclisti di beneficiare di una migliore trazione e stabilità quando sono in pista. Nel frattempo, la Wayfarer Pro è una moderna bici elettrica ibrida con design step-through che combina l'agilità di una bici da strada con la comodità e la praticità di una citybike e la durata di una mountain bike.

Tutti i prodotti ESKUTE acquistati durante la promozione del Black Friday saranno dotati della garanzia standard di 2 anni del marchio e del servizio post-vendita professionale gratuito. Nonostante l'aumento della domanda, ESKUTE si impegnerà a fornire ai clienti i servizi logistici più veloci possibili, in modo che possano ricevere le loro biciclette elettriche il più presto possibile.

Si può acquistare direttamente sul sito ufficiale di ESKUTE e su Amazon. Per gli ultimi aggiornamenti sulla vendita del Black Friday, visitate il sito di ESKUTE o seguite ESKUTE su Facebook.

Su di ESKUTE

Fondata nel 2019, ESKUTE è un'azienda di E-bike in rapida crescita nata dall'idea di fornire ai clienti un mezzo di trasporto sostenibile ad un prezzo accessibile. L'azienda ha attualmente una fabbrica in Polonia che può fornire i prodotti ai magazzini nel Regno Unito e in Polonia, e fornisce 5-8 giorni di consegna veloce in Europa. Mentre si espande, ESKUTE prevede di aprire presto una seconda fabbrica in Polonia per aumentare la produzione e uffici in diverse città del Regno Unito e della Germania.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito ufficiale: https://www.ESKUTE.it/

Eric Chen

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690702/GBP__EURO_COUPON.jpg

SOURCE Eskute