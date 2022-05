Qui fait financer les crimes de guerre de la Russie en Ukraine et comment y mettre fin ? La campagne #StopRussiaNow en présente la solution

Le troisième mois de la guerre a commencé. Malgré toutes les sanctions, la Russie continue à tuer des civils et commettre des crimes de guerre en Ukraine. Qui le fait financer, et pouvons-nous l'arrêter? Voilà les deux questions cruciales auxquelles les organisateurs de la campagne #StopRussiaNOW sont prêts à répondre.

Depuis le 23 avril, cette initiative fait appel à la conscience les politiciens européens. Les organisateurs ont présenté une vidéo qui prouve que tout le monde est capable d'arrêter l'agresseur.

https://www.youtube.com/watch?v=WaLZzs7TZNY

La vidéo de 43 secondes explique pourquoi l'embargo sur le pétrole russe est important. Le produit de la vente des matières premières fait près de 40 % du budget de l'État russe. Chaque jour, la Russie reçoit 700 millions d'euros pour la vente du pétrole et du gaz au monde. Cet argent est utilisé pour acheter des chars, des bombes et des missiles utilisés pour détruire l'infrastructure ukrainienne et terroriser les habitants de Marioupol, Kharkiv et d'autres localités à l'Est de l'Ukraine.

En achetant du pétrole russe, vous soutenez les efforts de guerre de Poutine. Lorsque vous faites le plein d'essence pour vos voitures, vous faites le plein de chars russes.Un embargo immédiat sur le pétrole russe est une étape vitale pour bloquer le financement de la guerre et sauver la vie à tous ceux qui peuvent être sauvés.

Visitez stoprussiavow.eu et renseignez-vous sur les pistes que vous pouvez réaliser pour aider à arrêter la guerre en Ukraine:

Envoyer des messages par e-mail aux politiciens de l'UE avec des appels à un embargo immédiat sur le pétrole russe Évitez les marques d'entreprises qui travaillent en Russie (voir la liste sur le site Web) Faites un don aux Forces armées d' Ukraine Partagez des informations sur la campagne dans les réseaux sociaux

Ne restez pas en marge ! Agissez en commun avec #StopRussiaNOW!

La campagne d'informations #StopRussiaNow est une initiative de la banque polonaise de développement BGK.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1811233/1.jpg

SOURCE StopRussiaNow