Quincy Data voegt Bitcoin Futures-gegevens met laagste latency toe

OAKLAND, Californië, 18 maart 2021 /PRNewswire/ -- Quincy Data kondigt aan dat het Bitcoin Futures heeft toegevoegd aan zijn Quincy Extreme Data (QED)-dienst. Quincy betrekt Bitcoin futures-gegevens in Aurora, Illinois en gebruikt het microgolfnetwerk van McKay Brothers om de gegevens in minder dan vier milliseconden (ms) enkele reis te transporteren naar de crypto-uitwisselingshub in Secaucus-NY4 in New Jersey. QED biedt de laagst bekende latency voor Bitcoin futures-gegevens naar Toronto-TMX, waar de eerste Noord-Amerikaanse Bitcoin ETF's verhandeld worden. Quincy herdistribueert de Bitcoin futures-gegevens tegen de laagste commerciële latency in Londen in het Slough-LD4 datacenter in minder dan 35 ms enkele reis. Europese herdistributie is ook beschikbaar in Frankfurt en Zürich tegen de laagste commerciële latency.

Stephane Tyc, medeoprichter van Quincy Data: "De belangstelling voor Bitcoin futures groeit snel nu het crypto-ecosysteem zich uitbreidt naar ETF's en meer institutionele belangstelling aantrekt. We zijn verheugd om de Bitcoin futures-gegevens met de laagste latency betrokken uit Chicago aan te bieden aan cryptomarktmakers en colocated traders in Toronto, New Jersey, Londen, Frankfurt en Zürich."

Quincy Data wordt erkend als de toonaangevende distributeur van marktgegevens met een extreem lage latency en maakt waar mogelijk gebruik van de microgolfnetwerken van zijn zusteronderneming McKay Brothers. Samen hebben zij het speelveld voor toegang tot de meest actuele marktgegevens gelijkgetrokken. Quincy Data verspreidt wereldwijd meer marktgegevens van de belangrijkste beurzen dan elke andere aanbieder van draadloze marktgegevens. Quincy biedt kortetermijnabonnementen, een korting voor kleine en opkomende bedrijven, en wereldwijd één enkele API. De QED feed is beschikbaar in twintig belangrijke handelscentra wereldwijd met een latency die door geen enkele concurrent wordt geëvenaard.

Over Quincy Data

Quincy Data LLC is de toonaangevende microgolfdistributeur van marktgegevens met extreem lage latency. De dienst Quincy Extreme Data biedt een geïntegreerde en genormaliseerde feed van geselecteerde financiële marktgegevens afkomstig van meerdere beurzen in de VS, Europa en Azië. QED is beschikbaar in exchange colocation centers in de VS, Canada, het VK, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland, de VAE, India, Japan, Singapore en Hong Kong. Quincy Data legt zich erop toe het het speelveld voor marktgegevens met extreem lage latency gelijk te maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.quincy-data.com

Over McKay Brothers

McKay Brothers en zijn filialen ontwerpen, bouwen en exploiteren telecomnetwerken voor latency-gevoelige traders en risicomanagers van banken, fondsen en handelsfirma's. Sinds McKay in 2012 de markt voor draadloze connectiviteit met lage latency tussen Chicago en New York op zijn kop zette, biedt het bedrijf eerlijke en gelijke toegang tot zijn diensten met de laagste latency in de hele VS, Europa en Azië. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Oakland, Genève en Parijs. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.mckay-brothers.com

