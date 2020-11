Quintica intègre le programme de partenaires Élite de ServiceNow

- Les services de consultation en Moyen-Orient et en Afrique font un grand pas en avant

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Quintica a annoncé aujourd'hui son intégration au programme du segment des partenaires Élite de ServiceNow. Le cadre du segment des partenaires internationaux de ServiceNow est conçu pour déterminer la mesure dans laquelle un partenaire soutient l'objectif de plus de 10 milliards de dollars de ServiceNow sur le plan stratégique, ainsi que la capacité de celui-ci à atteindre des résultats clients précis. L'intégration de Quintica au segment Élite reconnaît ses réalisations selon la méthodologie d'évaluation des partenaires de ServiceNow, qui met l'accent sur le potentiel engagé, les compétences, le succès des clients, les capacités et la maturité du marché.

Depuis sa création il y a près de vingt ans, Quintica a toujours mis l'accent sur l'amélioration de l'expérience client par l'innovation, l'automatisation et la gouvernance. Même si une croissance importante a été générée dans les secteurs de la communication, des services financiers et de l'énergie, ces principes appuient la vision « Big Things; Great People » qui a été appliquée dans tous les secteurs de l'industrie.

« ServiceNow a mis au point l'architecture de plateforme unique qui a permis à nos clients d'atteindre leurs objectifs de modernisation et de transformation numérique les plus ambitieux de façon efficace, et cela dans des unités souples et polyvalentes », a déclaré Mritunjoy Singh, directeur général des pratiques ServiceNow de l'entreprise.

À propos de Quintica – Big Things; Great People :

S'étant donné la mission de rendre simple ce qui est complexe, Quintica a ses bureaux principaux à Johannesburg et à Dubaï, et mènes des activités au Cap, à Abou Dhabi, à Nairobi et à Londres par le biais de ses filiales. L'entreprise mène des consultations sur les meilleures pratiques opérationnelles et la transformation numérique, soutenue par des technologies de pointe à l'échelle mondiale.

À propos de ServiceNow :

Contact :

