Quixant, der weltweit führende Anbieter von Glücksspieltechnologie, kündigt die Umbenennung und Einführung des Quixant Hub an, seines erweiterten Kundensupportbereichs

Der Quixant Hub wurde entwickelt, um den bestehenden und neuen Kunden von Quixant ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und die Möglichkeiten der bestehenden Produkt-, Support- und Ticketing-Plattform zu erweitern. Sie wurde entwickelt, um noch benutzerfreundlicher und zugänglicher zu sein, und bietet den Benutzern einen nahtlosen Einstieg in die Hardware- und Softwarelösungen der nächsten Generation von Quixant, unübertroffenen technischen Support und unbegrenzten Zugriff auf die technische Dokumentation, Treiber, Bibliotheken und Software sowie Firmware-Updates von Quixant. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, den Kunden Zeit zu sparen, damit sie sich auf die Bereitstellung der besten Spielinhalte konzentrieren und ihre Spiele schneller auf den Markt bringen können.

Duncan Faithfull, EVP und CCO bei Quixant, kommentierte: „Das Rebranding und die Einführung des neuen Quixant Hub spiegeln wider, wie sich Quixant in den letzten Jahren unaufhörlich weiterentwickelt hat und wie sehr wir uns bemühen, unseren Kunden die bestmöglichen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen anzubieten."

„Da Quixant weiterhin in die Zukunft blickt, ist eine starke und ikonische Markenidentität für uns von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie unsere Position als innovativer Technologieanbieter und zuverlässiger Outsourcing-Partner widerspiegelt. Das Logo fasst die Begriffe Kraft, Leistung und Verbundenheit zusammen, die im Mittelpunkt des Quixant-Angebots stehen", sagte er.

„Quixant ist stolz auf die Entwicklung von Qualitätsprodukten und auf die Unterstützung, Zusammenarbeit und Beratung, die wir unseren Kunden bieten. In einer Zeit, in der sich die globalen Komponentenmärkte und ihre Lieferketten in einer Krise befinden, setzt Quixant sein gesamtes Know-how im Bereich Gaming Engineering und in der Lieferkette ein, um sicherzustellen, dass die Produktanforderungen seiner Kunden erfüllt werden. Der Quixant Hub ist die nächste Stufe auf dem Weg zu einem hervorragenden Kundenerlebnis", fasst Faithfull zusammen.

Die neue Marke und der Quixant Hub werden am 28. Februar eingeführt und die Nutzer können mit ihren bestehenden Anmeldedaten hier auf die Plattform zugreifen https://support.quixant.com/

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1755472/Quixant_animation.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1752610/Quixant_Logo.jpg

