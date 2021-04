Quixant lance sa toute dernière gamme de plateformes matérielles pour répondre aux dernières évolutions du marché des jeux

CAMBRIDGE, Angleterre, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Quixant, le leader mondial des technologies pour l'industrie des jeux, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle gamme de plateformes matérielles, avec des options adaptées à tous les besoins et tous les budgets.

La nouvelle gamme a été conçue pour répondre aux besoins et aux réglementations du monde des jeux, afin de fournir des performances maximales en fonction du budget, du marché et des besoins des éditeurs. Celle-ci comprend une série de produits conçue pour les marchés où le rapport qualité-prix est essentiel.

Les nouvelles gammes de produits Quixant sont les suivantes :

IQ - Intelligence du jeu. Haute performance. Haute profitabilité.

IQON – Génie du jeu. Performance experte. Possibilités illimitées.

QMAX - Dominance du jeu. Puissance ultime. Performance ultime.

Toutes les plateformes matérielles pour machines de jeux Quixant incluent le Quixant Software Hub, un ensemble de solutions logicielles efficaces et conçues pour optimiser le développement et l'édition de nouveaux jeux, permettant aux éditeurs de déployer leurs jeux sans contraintes. Chez Quixant, une équipe d'experts est toujours prête à aider ses clients à intégrer de manière harmonieuse tous les éléments de leurs jeux et à améliorer les performances de leurs plateformes.

Duncan Faithfull, directeur commercial de Quixant, a déclaré : « L'année dernière, Quixant s'est préparée pour l'avenir en fournissant à l'industrie du jeu des solutions exceptionnelles à un public mondial qui a envie de retrouver le plaisir du jeu. Quixant a écouté ses clients et son marché, et est ravi de lancer cette nouvelle gamme de plateformes matérielles pour l'industrie des jeux, qui répond parfaitement aux derniers besoins de celle-ci. »

Globalement. Créativement. Stratégiquement. Technologiquement. Il n'y a pas de limites avec Quixant.

Découvrez comment la nouvelle gamme Quixant de plateformes matérielles pour le jeu permet aux éditeurs de mieux se concentrer sur l'expérience du joueur et de lancer de nouveaux titres au succès mondial en un temps record. Découvrez la gamme.

À propos de Quixant

Quixant est le leader mondial des technologies pour l'industrie des jeux, fournissant des plateformes hardware aux performances inégalées et qui incluent le Software Hub de Quixant, un ensemble de solutions logicielles efficaces conçues pour optimiser le développement et le déploiement de nouveaux jeux. Leurs solutions permettent aux éditeurs de jeux d'optimiser leurs performances, de se consacrer à l'amélioration de l'expérience du joueur et de lancer de nouveaux titres au succès mondial en un temps record. Chaque année, Quixant fournit plus de 42 000 plateformes matérielles pour machines de jeux, une clientèle mondiale répartie sur 23 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.quixant.com.

