Quiz da TCO Certified revela o que sabemos sobre o lixo eletrônico

O dia 14 de outubro é o Dia Internacional do Lixo Eletrônico, uma iniciativa que visa reduzir a carga que o lixo eletrônico deposita no meio ambiente e economizar recursos naturais. Para apoiar atividades educacionais e de conscientização pública ligadas à iniciativa, o TCO Development lançou um quiz sobre lixo eletrônico.

Com quase 2000 pessoas respondendo ao quiz, estas são algumas das descobertas!

18% acreditam que a quantidade crescente de lixo eletrônico se deve principalmente ao fato de que as pessoas finalmente começaram a reciclar.

Na verdade, o aumento dos volumes de lixo eletrônico é alimentado principalmente por taxas de consumo mais altas de eletrônicos, ciclos de vida curtos e poucas opções de reparo.

"A única coisa mais importante que você pode fazer para o meio ambiente, tanto em termos de lixo eletrônico quanto de redução das emissões de gases de efeito estufa, é manter os produtos de TI em uso por mais tempo. Por exemplo, adicionar dois anos à vida de um notebook pode reduzir o total de emissões em até 30%". Gabriella Mellstrand continua.

95% estão cientes de que o lixo eletrônico é um risco para a saúde humana.

O lixo eletrônico contém várias substâncias perigosas que correm o risco de vazar no ambiente natural afetando a saúde humana se não forem recicladas corretamente.

Pouco mais da metade dos entrevistados respondeu corretamente que o valor anual estimado de matérias-primas contidas em resíduos eletrônicos é de 55 bilhões de euros.

Além de ser um risco para a saúde humana e o meio ambiente, a forma atual de processar o lixo eletrônico causa um impacto econômico negativo. Os produtos eletrônicos contêm uma série de recursos escassos e valiosos que são essenciais para atender às nossas necessidades futuras de produtos.

"Faça parte da solução. Mantenha seus produtos de TI em circulação pelo maior tempo possível com a utilização, reutilização, reparo ou revenda do produto. Se nada disso for possível, certifique-se de que o produto seja reciclado de forma responsável", conclui Gabriella Mellstrand.

Teste o seu conhecimento - responda ao Quiz sobre lixo eletrônico!

Rumo a produtos de TI sustentáveis

Com mais de 30 anos de experiência, a TCO Certified é a certificação de sustentabilidade de liderança mundial para produtos de TI. Nossos critérios abrangentes são desenvolvidos para impulsionar a responsabilidade social e ambiental em todo o ciclo de vida do produto. Abrangendo 11 categorias de produtos, incluindo monitores, computadores e dispositivos móveis, a conformidade é verificada de forma independente, tanto antes como após a certificação.

