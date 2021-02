Quorum Software e Aucerna, pertencentes à Thoma Bravo, se Fundem e Adquirem a Unidade de Software de Petróleo e Gás da TietoEVRY

União de empresa amplia e diversifica ainda mais seu portfólio de software, criando o provedor líder em software para a indústria de energia

O Brasil é uma área de expansão da companhia, uma vez que a TietoEVRY está presente no Rio de Janeiro

HOUSTON, 15 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Quorum Software ("Quorum"), uma das líderes mundiais em transformação digital para a indústria de energia, anunciou hoje duas transações importantes que resultarão na criação do maior provedor mundial de software de fluxos de trabalho empresarial focado exclusivamente em energia.

A Quorum se fundirá com a Aucerna, um provedor globalmente confiável de software integrado de planejamento, execução e reservas para o setor de energia. O negócio combinará dois líderes do setor, ambos de Thoma Bravo, que compartilham o foco em transformação digital.

Também anunciada hoje, a nova empresa, a Quorum Software, firmou um acordo com a TietoEVRY para adquirir toda a sua unidade de negócio de software de petróleo e gás, que inclui a solução líder em gerenciamento de hidrocarboneto Energy Components e a solução DaWinci para logística de pessoal e materiais. Os termos das transações não foram divulgados.

A combinação entre Aucerna, Quorum e a unidade de negócios de software da TietoEVRY Petróleo e Gás reunirá fluxos de trabalho altamente complementares, tecnologias de missão crítica e experiência global incomparável. Esta combinação posicionará a Quorum como líder global em software de energia nos setores upstream, midstream e downstream da cadeia de valor de energia. Em seguida à aquisição, a Quorum será a maior fornecedora de software com o mais amplo portfólio de soluções focadas inteiramente para atender empresas de energia de qualquer porte em todo o mundo.

Gene Austin será o CEO da empresa resultante da fusão e Wayne Sim, CEO e co-fundador da Aucerna, será nomeado para o conselho de diretores.

"Nos últimos 20 anos, a Quorum se tornou a líder em inovação de software empregada por empresas de energia norte-americanas", disse Gene Austin, CEO da Quorum Software. "Hoje a Quorum está expandindo seu escopo de nossa tecnologia e experiência para todas as regiões produtoras de energia do mundo. Os clientes em qualquer lugar terão acesso a um ecossistema de tecnologia em nuvem que conecta dados prontos para a tomada de decisões nas operações até sala de reuniões."

"Nossas três organizações se complementam - desde o software que nosso excelente pessoal projeta até os mercados de energia em que operamos", disse Wayne Sim, CEO e co-fundador da Aucerna. "Nossa nova empresa será capaz de agregar valor aos nossos acionistas, ao mesmo tempo em que acelera o crescimento de nossos negócios combinados e a transformação de software da indústria de energia."

"Quorum e Aucerna são líderes do setor que têm estimulado inovações e transformações digitais significativas no setor de energia", disse Scott Crabill, sócio-gerente da Thoma Bravo. "Ao combinar esses dois negócios de rápido crescimento e altamente complementares com os negócios de software de petróleo e gás da TietoEVRY, a nova Quorum terá uma escala global significativa e um portfólio de produtos incomparável que atende a quase todas as necessidades da cadeia de valor energética. Esperamos continuar a trabalhar em estreita colaboração com Gene, Wayne e a equipe da Quorum neste próximo capítulo da história de crescimento da empresa. "

A empresa combinada atenderá a mais de 1.800 clientes do setor de energia em 55 países. Com sede em Houston, Texas, a Quorum Software terá escritórios localizados na América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico. A Quorum continuará a ter uma presença significativa em Calgary, Alberta, a sede da Aucerna, e na Noruega, a sede do Energy Components/DaWinci software.

Sobre a Quorum Software

A Quorum Software é o maior fornecedor mundial de tecnologia digital com foco exclusivamente em fluxos de trabalho de negócios que capacitam a próxima evolução da energia. De empresas emergentes às maiores do setor, em todas as regiões do mundo, os clientes contam com a inovação comprovada e a experiência global incomparável da Quorum para agilizar as operações de negócios e tomar decisões baseadas em dados que otimizam a lucratividade e o crescimento. Nossas soluções líderes do setor estão transformando as empresas de energia em toda a sua cadeia de valor, ajudando líderes visionários a transformar suas organizações em empresas de energia modernas. Visite https://quorumsoftware.com

Sobre a TietoEVRY

A TietoEVRY cria vantagens digitais para empresas e para a sociedade. É uma empresa líder em serviços digitais e software com presença local e recursos globais. Com sede na Finlândia, a TietoEVRY emprega cerca de 24.000 especialistas em todo o mundo. A empresa atende milhares de clientes empresariais e do setor público em mais de 90 países. O faturamento anual da TietoEVRY é de aproximadamente EUR 3 bilhões e suas ações estão listadas na NASDAQ em Helsinque e Estocolmo, bem como na Oslo Børs. Visite https://www.tietoevry.com/

Sobre a Thoma Bravo

A Thoma Bravo é uma das maiores e mais bem-sucedidas firmas de private equity focada nos setores de software e serviços baseados em tecnologia. Com mais de US $ 73 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2020, a Thoma Bravo se associa a uma equipe de gestão da empresa para implementar as melhores práticas operacionais, investir em iniciativas de crescimento e fazer aquisições cumulativas destinadas a acelerar receitas e ganhos, com o objetivo de aumentar o valor do negócio. A empresa possui escritórios em São Francisco e Chicago, com uma expansão prevista para Miami, para o segundo semestre de 2021. Para obter mais informações, visite https://thomabravo.com .

FONTE Thoma Bravo

SOURCE Thoma Bravo