QVC and HSN的「The Big Find」活動2020年在線上舉行

選定的候選人將受邀於9月通過視訊會議向QVC and HSN評審小組介紹他們的產品,評審包括QVC and HSN成熟品牌的銷售主管、節目主持人和品牌創辦人。QVC and HSN評委小組將對候選人進行面試,瞭解他們的品牌故事、產品或發明背景以及產品最有趣或有意義的地方。如果一個企業家或廠商獲得「Big Ticket」,她或他將獲邀繼續參與QVC或HSN的產品發現之旅,包括與該品牌的銷售團隊面對面,經過一個強大的質保過程,被選中在所有平臺線上推出。

今年的搜索範圍擴大到九個類別。去年,只有服裝、珠寶、配飾、鞋類和美容行業的企業家可申請參加The Big Find。2020年,QVC and HSN將家居裝飾、家居創新、電子和食品烹飪納入可參與類別。此次擴大四個新類別部分是由於這些類別的卓越增長。在過去的幾個月裡,因疫情居家,人們外出活動減少,消費者的購買習慣發生了變化,「家庭必需品」類別的產品,包括家庭辦公、食品和儲存、科技資源和家園美化等成為購物者的主要興趣點。

通過The Big Find和類似活動,QVC和HSN建立了一個通過利用講故事和發現驅動型購物體驗的力量,推出和促進新興品牌和小企業發展的良好歷史記錄。多年來,這兩家零售商已經幫助多個創業品牌在國家乃至國際範圍內大獲成功,包括IT Cosmetics、TATCHA、SPANX®、Junior's Cheesecake、Korres等等。

Qurate Retail Group市場推廣總監兼QVC US商務總監Mary Campbell表示:「我們的業務一直植根于發現和培育真正的新興品牌,我們通過去年的Big Find發現的許多鼓舞人心的企業家和產品深受客戶喜愛。我們希望今年的搜索能在這個成功的基礎上再創輝煌。通過增加新類別,我們期待為擁有獨特產品和引人注目的經歷的企業家創造更多機會,與我們合作,為我們的客戶策劃與眾不同的產品體驗。」

去年首次推出的Big Find全美搜索獲得來自美國43個州、哥倫比亞特區以及澳大利亞、加拿大、德國、印度、南非、瑞士和英國等12個國家的650多個入圍產品。超過65個美容和時尚領域的新興品牌被選中於整個2020年在QVC and HSN平臺上介紹他們的產品,包括Act & Acre、Alkaglam、Mented Cosmetics、Follain、Have Some Fun Today、Valencia Key等。今年,QVC and HSN預計通過The Big Find 2020確定的品牌數量將超過去年。

Mented Cosmetics聯合創辦人KJ Miller表示:「參與The Big Find,成為QVC和HSN供應商社區的一部分是一個奇妙的旅程。這些平臺使我們能夠與新客戶分享我們的故事,以我們無法通過傳統零售管道實現的方式發展我們的品牌。QVC and HSN的團隊在整個過程為我們提供指導,以及寶貴的回饋和支援。我們的業務已經有了強勁的增長,我們期待著共同繼續取得成功。」

今年,QVC and HSN透過Qurate Retail的Small Business Spotlight計畫與NRF Foundation合作,進一步加大對小企業的支持。通過這一舉措,QVC and HSN為全國約20家小企業提供了一個可見性平臺和一個指導方案。此外,這些公司正在啟動Small Business Spotlight的新階段,在他們的空中和數字平臺重點介紹目前屬於QVC and HSN 供應商的黑裔小型企業,以及黑人擁有的品牌。

QVC® and HSN®簡介

QVC通過人際關係的力量傳遞發現的喜悅。每天,QVC通過從家居和時尚到美容、電子產品和珠寶等不斷變化的熟悉品牌和新產品,吸引數百萬購物者進入探索之旅。在此過程中,QVC將購物者與有趣的個性、引人入勝的故事和獲獎的客戶服務聯繫起來。QVC總部設在賓夕法尼亞州西賈斯特,成立於1986年,在美國、英國、德國、日本、義大利設有零售業務,並在中國擁有一家合資企業。在全球範圍內,QVC在覆蓋約3.8億戶家庭的13個廣播網絡上,以及多個網站、移動應用和社交頁面上吸引購物者。瞭解更多資訊,請瀏覽corporate.qvc.com,在Facebook、Instagram或Twitter關注@QVC或者在Pinterest、YouTube或者LinkedIn關注QVC。

HSN通過激發人們的熱情傳遞發現帶來的樂趣。HSN是一家領先的互動和生活方式零售商,為客戶提供精心策劃的獨家產品和頂級品牌名稱。HSN集成了娛樂、個性和行業專家,提供了完全獨特的購物體驗。在HSN,客戶可以發現健康和美容、珠寶、家居/生活方式、時尚/配件和電子產品的特殊選擇。HSN在兩個覆蓋約9200萬戶家庭的廣播網絡、網站、移動應用和社交頁面上與客戶互動。HSN成立於40多年前,是第一個購物網絡,總部設在佛羅里達州聖彼德堡。瞭解更多資訊,請瀏覽corporate.hsn.com,在Facebook、 Instagram或者Twitter關注@HSN或者在Pinterest、YouTube或者LinkedIn關注HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB)包括QVC®、HSN、Zulily®和 Cornerstone品牌(統稱為「Qurate Retail GroupSM」),以及其他少數權益和綠色能源投資項目。除了事務性電子商務或傳統的實體商店,Qurate Retail Group相信Third Way to Shop®。Qurate Retail Group不僅是視頻商務的佼佼者,也是北美十大電子商務零售商之一(根據Digital Commerce 360統計),是移動商務和社交商務的領導者。欲瞭解更多資訊,請瀏覽www.qurateretailgroup.com,在Facebook、Instagram或者Twitter關注@QurateRetailGrp,或者在YouTube或LinkedIn關注Qurate Retail Group。

