QVC 與 HSN 的大發現國際產品搜尋第三年回歸

透過跨平台串流影片故事敍述建立品牌的領導者 QVC® US 與 HSN® 今天宣佈推出第三個年度的「大發現」(The Big Find®)，這是一項國際產品搜尋，旨在發掘具備下一個重大品牌或獨特產品的企業家。

Qurate Retail Group 採購總監兼 QVC US 商業總監 Mary Campbell 表示：「『大發現』已成為我們的產品發現旗艦計劃，使我們能夠評估全球成千上萬的企業家，並每年向我們的客戶介紹數十個新鮮的新品牌和創新產品。我們在多平台影片商務方面的經驗為企業家提供了獨特的機會，可以與數百萬的客戶分享他們的個人故事，並開始將其業務轉變為全國最受歡迎的品牌。迄今為止我們推出的『大發現』品牌給我們帶來很大的啟發，我們期待找到更多客戶喜愛的產品。」

作為 Qurate Retail Group 致力培養和促進多元、共融環境承諾的一部分，QVC 與 HSN 正透過「大發現」選擇代表性不足企業的代表人數增多一倍。在 2020 年，透過「大發現」搜尋選擇的 102 個品牌中有 64 個自識別為女性及／或少數族裔擁有的企業。

「大發現」(The Big Find) 於 2019 年推出，在全國四個城市設有面對面的評審小組。在 2020 年，該計劃以虛擬方法舉行，對其感興趣的人數創新紀錄，共收到來自 60 多個國家的 2,400 多個申請。在過去兩年，超過 160 個品牌獲「大發現」選中在 QVC 或 HSN 上推出，其中品牌包括 Mented Cosmetics（美容）、Sassy Jones（配飾）、Modzori（鞋類）和 Truth & Style（服裝）。2020 年「大發現」產品搜尋的結果促成 2021 年將有 90 多個「大發現」品牌推出。Bellasonic（美容）、Chunk Nibbles（烹飪）、Poppy + Sage（配飾）和 Bare Pits（美容）等品牌已經在 QVC 及 HSN 的首次亮相中取得成功。

Bare Pits 創始人兼創造者、HSN Clean Beauty 品牌兼「大發現」 2020 年得奬者 Mila Shmurak 表示：「QVC 與 HSN 平台使我們能夠以前所未有的方式使我們的品牌活現眼前，直接與客戶談論腋下護理與皮膚護理一樣重要，並分享我們的產品如此獨特和特別的原因。我們非常高興能夠成為這次實現夢想體驗的一部分，並現在成為 QVC 與 HSN 供應商社區的一員。我們期待著共同發展我們的業務。」

QVC 與 HSN 組成全球最大的影片商務平台之一，透過廣播渠道覆蓋了美國超過 9,000 萬個家庭（全球有 2.18 億），並且透過機頂裝置和服務、可購物的應用程式、社交媒體、數碼空中下載網絡、流動應用程式和網站吸引著數百萬個家庭。

如卻了解「The Big Find」，請在 QVC.com 及 HSN.com 上搜尋「The Big Find」。

關於 QVC® 與 HSN®

QVC 透過關係的力量傳遞發掘的樂趣。每天，QVC 都會透過不斷變化的一系列熟悉的品牌和新鮮新產品（從家居、時尚到美容、電子和珠寶）吸引數百萬位購物者踏上發掘之旅。一路以來，QVC 將購物者與有趣的人物、引人入勝的故事以及屢獲殊榮的客戶服務聯繫起來。QVC 總部設於賓夕法尼亞州西威徹斯特，於 1986 年成立，在美國、英國、德國、日本，意大利和中國的合資企業中運作零售業務。QVC 在全球透過 12 個廣播網絡和多種串流媒體服務、網站、流動應用程式和社交頁面吸引數百萬購物者。如欲了解更多詳細資訊，請瀏覽 corporate.qvc.com，或在 Facebook、Instagram 或 Twitter 上使用 @QVC 追蹤，或在 Pinterest、YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 QVC。

HSN 透過激發顧客靈感的熱情為發掘新事物帶來快感。HSN 是領先的互動和生活方式零售商，為客戶提供精選的獨家產品和頂級品牌名稱。HSN 融合娛樂、個人風格和行業專家，旨在提供完全獨特的購物體驗。在 HSN，客戶可以找到健康與美容、珠寶、家居／生活方式、時尚／配飾和電子產品方面的特選產品。HSN 透過兩個廣播網絡、一個網站以及多個串流服務、流動應用程式和社交頁面吸引數百萬美國客戶。HSN 在 40 多年前成立，是第一個購物網絡，總部位於佛羅里達州的 聖彼得堡。如欲了解更多詳細資訊，請瀏覽 corporate.hsn.com，或在 Facebook、Instagram 或 Twitter 上使用 @HSN 追蹤，或在 Pinterest、YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA、QRTEB、QRTEP) 包括 QVC、HSN、Zulily® 及 Cornerstone 品牌（統稱「Qurate Retail GroupSM」），以及其他少數股東權益和綠色能源投資。Qurate Retail Group 相信第三種購物方式 (Third Way to Shop®)，即超越交易電子商務或傳統實體店。Qurate Retail Group 除了是影片商務的全球領導者之外，也是北美十大電子商務零售商之一（根據 Digital Commerce 360），同時是流動商務和社交商務的領導者。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.qurateretailgroup.com，在 Facebook、Instagram 或 Twitter上使用 @QurateRetailGrp 追蹤，或在 YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 Qurate Retail Group。QVC 及 Q 是 ER Marks, Inc. 的註冊服務商標。

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