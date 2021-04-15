QVC和HSN第三年“大发现”国际产品搜寻回归

通过多平台直播视频叙述来打造品牌的领导者QVC® US和HSN®今天宣布推出第三届年度“大发现“（The Big Find®）活动，这是一项国际产品搜寻，旨在发现有望带来下一个大品牌或独特产品的创业者。

Qurate Retail Group首席营销官兼QVC US首席商务官Mary Campbell表示：“‘大发现’已成为我们产品发现的旗舰计划，使我们能够评估全球数千名创业者，并每年向我们的客户推出数十个全新品牌和创新产品。我们的多平台视频商务体验活动为创业者提供了独特的机会，他们可与数百万客户分享其个人故事，并开始将其业务转变为深受国人喜爱的品牌。迄今为止，我们深受我们推出的“大发现”品牌的启迪，并期待着为客户找到更多喜爱的产品。”

作为Qurate Retail Group致力于培育和促进多元化、包容性环境的一部分，QVC和HSN正在力争将通过“大发现”挑选的代表不足企业的代表增加一倍。2020年，在通过”大发现“搜寻选择的102个品牌中有64个自我认同为女性或少数族裔拥有企业。

“大发现”于2019年推出，在美国四个城市设有现场评审团。2020年，该计划实现了虚拟运行并获得创纪录关注，收到来自60多个国家的2400多项申请。在过去两年中，有160多个品牌被选定在QVC或HSN上通过“大发现”推出，其中包括Mented Cosmetics（美容）、Sassy Jones（配饰）、Modzori（鞋类）和Truth & Style（服装）等品牌。得益于2020年的“大发现”产品搜寻，2021年将推出90多个“大发现”品牌。Bellasonic（美容）、Chunk Nibbles（烹饪）、Poppy + Sage（配饰）和Bare Pits（美容）等品牌在其QVC和HSN首秀期间已取得成功。

“QVC和HSN平台使我们能够以一种从未想过的方式将我们的品牌变成现实，让我们能够直接向客户介绍腋下护理与皮肤护理一样重要，并分享我们产品的独特和特别之处，”Bare Pits创始人和创造者、HSN Clean Beauty品牌和2020年”大发现“获胜者Mila Shmurak表示。“我们非常感谢通过参与这一体验而实现我们的梦想，并成为QVC和HSN供应商社区的一部分。我们期待着共同发展我们的业务。”

QVC和HSN构成世界最大的视频商务平台之一，通过广播频道覆盖美国9000多万个家庭（全球2.18亿个家庭），并通过机顶装置和服务、购物应用、社交媒体、数字无线网络、移动应用和网站覆盖额外数百万个家庭。

如需了解关于“大发现”活动的更多信息，请在QVC.com或HSN.com上搜索“大发现”("The Big Find")。

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关于QVC®与HSN®

QVC通过人际关系的威力传递发现的喜悦。每天，QVC都会吸引数以百万计的购物者，通过不断变化的熟悉品牌和全新产品的集合，从家居和时尚到美容、电子和珠宝，进行一次探索之旅。与此同时，QVC将购物者与有趣的个性、引人入胜的故事和屡获殊荣的客户服务联系起来。集团总部位于美国西切斯特，成立于1986，在美国、英国、德国、日本、意大利等地有零售业务，并在中国成立合资企业开展零售业务。在全球范围内，QVC通过12个广播网络和多个流媒体服务、网站、移动应用和社交页面吸引数百万购物者。要了解更多信息，请访问：corporate.qvc.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QVC，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注QVC。

HSN通过激发客户的热情来传递发现的快乐。HSN是一家领先的交互式时尚产品零售商，为客户提供精选的独家产品和顶级品牌。HSN汇聚了娱乐、个性化和行业专家，提供完全独特的购物体验。在HSN，客户可以在健康和美容、珠宝、家居/生活方式、时尚/配饰和电子产品中发现惊喜。HSN通过两个广播网络、一个网站、多个流媒体服务、移动应用和社交页面吸引全美数百万客户。HSN成立于40多年前，是第一个购物网络，总部设在 美国佛罗里达州圣彼得堡。要了解更多信息，请访问：corporate.hsn.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@HSN，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA、QRTEB、QRTEP) 旗下包括QVC、HSN、Zulily®和Cornerstone等品牌（统称为"Qurate Retail GroupSM"）以及其他少数股权和绿色能源投资。除了交易型电子商务和传统的实体店之外，Qurate相信存在“第三种购物形式”。除了在视频商务领域处于世界领先地位外，Qurate零售集团还是北美十大电子商务零售商之一（据Digital Commerce 360统计），也是移动商务和社交商务领域的领导者。 要了解更多信息，请访问：www.qurateretailgroup.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QurateRetailGrp，或在YouTube或LinkedIn上关注Qurate Retail Group。QVC和Q是ER Mark, Inc.的注册服务标志。

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SOURCE QVC and HSN