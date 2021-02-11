QVC与HSN联手寻找下一个品牌或独特产品

QVC与HSN今天宣布：两家公司计划在2021年内介绍90多个服装、配饰、美容、烹饪、家装以及创新领域的新兴品牌。这两家公司均为跨平台视频直播品牌营销领域的领先企业。三分之二的胜出品牌自我认同为女性或少数族裔拥有。

预期到3月底将推出23个品牌，包括Pili Ani和54 Thrones（美容）；Nude Barre和Poppy + Sage（配饰）；Pacific Northwest Cookie Company、Curly Girlz Candy和Pure Food by Estee（烹饪）；以及Go Hang It!和The Strappee（家居创新）。在新冠疫情期间，评委们看到了对家居装饰、食品和电子产品等领域需求的增长，他们寻找的是能够满足客户不断变化的需求的产品，以及对自己的品牌具有真情实感、满怀激情的优秀品牌故事讲述者。2021年第二季度及之后将推出更多的“大发现”品牌。

“每位企业家都以他们非凡的个人经历和创新产品感动了我们,”Qurate零售集团首席商品官兼QVC美国公司首席商务官Mary Campbell说道， “我们很高兴能为这些新兴企业提供一个全国性的舞台，让他们在多个平台上分享自己的故事，我们的团队成员也很荣幸有机会为他们的成长提供辅导和指南。正如“大发现”再次表明，创业精神在美国和世界各地都很活跃，我们知道，我们的客户将会受到这些新品牌的启发。”

QVC和HSN构成了世界最大的视频商务平台之一，通过广播频道覆盖美国9000多万个家庭（全球3.8亿个家庭），并通过流媒体、网络、移动设备和社交平台覆盖数百万个家庭。通过“大发现”选定的品牌将有机会扩大其影响范围和相关性，并直接与QVC和HSN客户分享其产品，通过所有这些平台覆盖这些客户。

2020年的“大发现”搜寻活动于7月开放，获得了创纪录的关注和国际影响力，部分原因是采取了“推销小组会”的虚拟形式。收到了来自于60多个国家和地区的2400多件产品。基于首次“大发现”所取得的成功以及最近相关类别的增长，2020年搜寻活动范围扩大，增加了四个新的类别，即家居装饰，家居创新，电子产品和烹饪（包括食品和厨房）。此外，还包括了2019年的五大类别，即服装、珠宝、配饰、鞋类和美容。

九月份，270名入围者分享了他们的品牌故事，并在网上向评委展示了他们的产品。超过100名入围者收到了一张“大发现入场券票”，邀请他们继续与QVC或HSN进行产品发现过程。

今年即将推出的品牌将跟踪2019年首届“大发现”活动获奖者，包括Mented Cosmetics、Sassy Jones、Cleo+Coco和Truth and Style，所有这些品牌在其首次现场直播亮相期间都已售罄，并将继续为QVC和HSN客户带来新产品。

配饰品牌Sassy Jones的老板、2019年“大发现”获胜者Charis Jones表示：“赢得‘大发现’是一次难以置信的经历，也是我们真正感激的经历。QVC和HSN平台让我们能够覆盖大量的受众并分享我们品牌背后的故事。这与客户之间建立的联系是独一无二的，是你无法通过其他零售体验找到的。QVC和HSN团队张开双臂欢迎我们，我们很高兴继续共同发展我们的品牌。”

QVC和HSN将再次利用其供应商社区的专业知识，为“大发现”获胜者提供辅导。Laura Geller、Peace Love World、Patricia Nash等品牌的创始人和其他领导人将与未来的企业家会面，回答问题，分享见解，并就生动、真实的产品故事创作提供指导。

“大发现”建立在QVC和HSN所做工作的基础上。他们通过借助视频直播讲述品牌故事、以发现为驱动的购物体验和忠诚客户社区建设的威力，启动和扶植一些当今最成功的品牌成长。Qurate零售集团最近宣布，2021年，集团将扩大其“聚焦小型企业” (Small Business Spotlight) 项目。这是一个与美国全国零售联合会 (NRF) 基金会合作的项目，旨在支持该公司的供应商群体以外的小型企业。2021年，QVC、HSN及姊妹品牌Zulily将向100位来自不同背景的创业者提供现场直播/或数字化曝光及其他各种类似的无偿服务。

如需了解关于“大发现”活动的更多信息，请在QVC.com或HSN.com上搜索“大发现”("The Big Find")。

如需获取“大发现”活动的数码资源，请访问：https://www.qurateretailgroup.com/media-item/big-find-2020_launches_final。

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关于QVC®与HSN®

QVC通过人际关系的威力传递发现的喜悦。每天，QVC都会吸引数以百万计的购物者，通过不断变化的熟悉品牌和全新产品的集合，从家居和时尚到美容、电子和珠宝，进行一次探索之旅。与此同时，QVC将购物者与有趣的个性、引人入胜的故事和屡获殊荣的客户服务联系起来。集团总部位于美国西切斯特，成立于1986，在美国、英国、德国、日本、意大利等地有零售业务，并在中国成立合资企业开展零售业务。在全球范围内，QVC在13个广播网络上并通过多个网站、手机app和社交媒体网页吸引购物者，覆盖约3.8亿个家庭。要了解更多信息，请访问：corporate.qvc.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QVC，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注QVC。

HSN通过激发热情来传递发现的快乐。HSN是一家领先的交互式时尚产品零售商，为客户提供精选的独家产品和顶级品牌。HSN汇聚了娱乐、个性化和行业专家，提供完全独特的购物体验。在HSN，客户可以在健康和美容、珠宝、家居/生活方式、时尚/配饰和电子产品中发现惊喜。QVC在两个广播网络上并通过网站、手机app和社交媒体网页吸引购物者，覆盖约9200万个家庭。HSN成立于40多年前，是第一个购物网络，总部设在 美国佛罗里达州圣彼得堡。要了解更多信息，请访问：corporate.hsn.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@HSN，或在Pinterest、YouTube或LinkedIn上关注HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) 旗下包括QVC®、HSN®、Zulily®和Cornerstone等品牌（统称为"Qurate Retail GroupSM"）以及其他少数族裔相关业务权益和绿色能源领域的投资。除了交易型电子商务和传统的实体店之外，Qurate相信存在“第三种购物形式”。除了在视频商务领域处于世界领先地位外，Qurate零售集团还是北美十大电子商务零售商之一（据Digital Commerce 360统计），也是移动商务和社交商务领域的领导者。 要了解更多信息，请访问：www.qurateretailgroup.com，在Facebook、Instagram或Twitter上关注@QurateRetailGrp，或在YouTube或LinkedIn上关注Qurate Retail Group。

图片 - https://mma.prnewswire.com/media/1436112/QVC_and_HSN_Big_Find.jpg

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SOURCE QVC and HSN