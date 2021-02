QVC與HSN透過「The Big Find」推出60多個新興女性和少數族裔品牌

預計在 3 月底將推出 23 個品牌,其中包括 Pili Ani 和 54 Thrones(美容);Nude Barre and Poppy + Sage(配飾);Pacific Northwest Cookie Company、Curly Girlz Candy 及 Pure Food by Estee(美食);以及 Go Hang It! 和 The Strappee(家居創新)。看到冠狀病毒病疫情期間,特別是在家居裝飾、食品和電子產品等類別的需求增加後,各位評判希望產品能夠滿足客戶不斷變化的需求,以及對品牌充滿激情的優秀故事講述者。其他 Big Find 品牌將在整個第二季及 2021 年餘下時間推出。

Qurate Retail Group 採購總監兼 QVC(美國)商務總監 Mary Campbell 表示:「每個企業家都以其非凡的個人故事和創新產品感動我們。我們很高興為這些新興企業提供一個全國舞台,讓他們在多個平台上分享他們的故事,而我們的團隊成員很榮幸有機會提供指導和指引,以支援他們的發展。正如『The Big Find』再次顯示,企業家精神在美國和世界各地都非常活躍,而我們知道,我們的客戶將深受到這些新品牌的啟發。」

QVC 與 HSN 組成全球最大的影片商務平台之一,透過廣播渠道覆蓋了美國超過 9,000 萬個家庭(全球多達 3.8 億),並且透過流媒體、網絡、流動和社交平台吸引著數百萬個家庭。透過「The Big Find」選出的品牌將有機會擴大其影響範圍和相關性,並直接與 QVC 與 HSN 客戶共享產品,在所有這些平台上進行推廣。

2020 年的「The Big Find」搜尋於 7 月開始,並獲得破紀錄的興趣和國際滲透率,部分原因是方案小組會議採用虛擬方式。共收到來自 60 多個國家/地區的 2,400 多件參賽作品。基於首屆 Big Find 的成功和這些類別的最新發展,搜尋在 2020 年擴大至四個新類別:家居裝飾、家居創新、電子和烹飪(包括食物和廚房)。2019 年的五個類別也包括在內:服裝、珠寶、配飾、鞋類和美容。

在 9 月,270 名決賽入圍者慷慨分享其品牌故事,並向評審團以虛擬方式展示其產品。超過 100 名決賽入圍者收到了「Big Ticket」,獲邀繼續使用 QVC 或 HSN 參與產品發掘過程。

今年推出的品牌緊隨首屆 Big Find 2019 獲獎者,包括 Mented Cosmetics、Sassy Jones、Cleo + Coco 及 Truth and Style,所有這些產品都在首播期間售罄,並繼續向 QVC 與 HSN 客戶帶來新產品。

Big Find 2019 年配飾品牌贏家 Sassy Jones 擁有者 Charis Jones 說:「贏得 Big Find 實在是令人難以置信的經歷,我們對此深表謝意。QVC 與 HSN 平台讓我們得以接觸到廣泛的受眾,並分享我們品牌背後的故事。這與客戶建立的聯繫非常獨特,您是無法透過其他零售經驗找到這種聯繫的。QVC 與 HSN 團隊熱烈歡迎我們,而我們很高興繼續共同發展品牌。」

QVC 與 HSN 再次運用其供應商社區的專業知識,為「The Big Find」的獲獎者提供輔導課程。來自 Laura Geller、Peace Love World、Patricia Nash 等品牌的創始人和其他領導者現正與新興企業家會面、回答問題、分享見解並提供實時而真實的產品講故事輔導。

「The Big Find」建立在 QVC 與 HSN 的基礎上,透過現場影片講故事、以發掘為主的購物體驗以及由忠實客戶社群建設的力量,推出並促進現今多個最成功品牌的增長。Qurate Retail Group 最近宣佈與 National Retail Federation (NRF) 基金會合作,在 2021 年擴展其 Small Business Spotlight 計劃,以支援公司廠商群體以外的小型企業。在 2021 年,QVC、HSN 及姊妹品牌 Zulily 將向 100 名不同背景的企業家提供直播及/或數碼曝光,以及其他各種無償的實物服務。

如卻了解「The Big Find」,請在 QVC.com 及 HSN.com 上搜尋「The Big Find」。

Big Find 的數碼資產載於 https://www.qurateretailgroup.com/media-item/big-find-2020_launches_final。

關於 QVC® 與 HSN®

QVC 透過關係的力量傳遞發掘的樂趣。每天,QVC 都會透過不斷變化的一系列熟悉的品牌和新鮮新產品(從家居、時尚到美容、電子和珠寶)吸引數百萬位購物者踏上發掘之旅。一路以來,QVC 將購物者與有趣的人物、引人入勝的故事以及屢獲殊榮的客戶服務聯繫起來。QVC 總部設於賓夕法尼亞州西威徹斯特,於 1986 年成立,在美國、英國、德國、日本,意大利和中國的合資企業中運作零售業務。QVC 在全球各地透過 13 個廣播網絡吸引購物者,覆蓋大約 3.8 億個家庭,接觸面包括多個網站、流動應用程式和社交頁面。如欲了解更多詳細資訊,請瀏覽 corporate.qvc.com,或在 Facebook、Instagram 或 Twitter 上使用 @QVC 追蹤,或在 Pinterest、YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 QVC。

HSN 透過激發靈感的熱情為發掘新事物帶來快感。HSN 是領先的互動和生活方式零售商,為客戶提供精選的獨家產品和頂級品牌名稱。HSN 融合娛樂、個人風格和行業專家,旨在提供完全獨特的購物體驗。在 HSN,客戶可以找到健康與美容、珠寶、家居/生活方式、時尚/配飾和電子產品方面的特選產品。HSN 透過 2 個廣播網絡吸引購物者,覆蓋大約 9,200 萬個家庭,接觸面包括網站、流動應用程式和社交頁面。HSN 在 40 多年前成立,是第一個購物網絡,總部位於佛羅里達州的 聖彼得堡。如欲了解更多詳細資訊,請瀏覽 corporate.hsn.com,或在 Facebook、Instagram 或 Twitter 上使用 @HSN 追蹤,或在 Pinterest、YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 HSN。

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB) 包括 QVC®、HSN® Zulily® 及 Cornerstone 品牌(統稱「Qurate Retail GroupSM」),以及其他少數股東權益和綠色能源投資。Qurate Retail Group 相信第三種購物方式 (Third Way to Shop®),即超越交易電子商務或傳統實體店。Qurate Retail Group 除了是影片商務的全球領導者之外,也是北美十大電子商務零售商之一(根據 Digital Commerce 360),同時是流動商務和社交商務的領導者。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.qurateretailgroup.com,在 Facebook、Instagram 或 Twitter上使用 @QurateRetailGrp 追蹤,或在 YouTube 或 LinkedIn 上追蹤 Qurate Retail Group。

圖片 - https://mma.prnewswire.com/media/1436112/QVC_and_HSN_Big_Find.jpg

QVC and HSN

Related Links

https://www.hsn.com



SOURCE QVC and HSN