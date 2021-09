Qynapse dévoile une nouvelle identité stratégique pour renforcer l'accélération de sa croissance et sa nouvelle vision d'entreprise

PARIS, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Qynapse, entreprise de technologie médicale qui commercialise une plate-forme logicielle de neuroimagerie des troubles du système nerveux central (SNC) alimentée par intelligence artificielle (IA), lève le voile sur sa nouvelle identité de marque, avec un nouveau logo et une refonte complète de son site web, qui vise à mieux refléter la vision stratégique de l'entreprise, son positionnement et son engagement en matière d'excellence.

Qynapse place le patient au cœur de sa stratégie de transformation de marque, la société fournissant des outils et des solutions qui aident les médecins, les organismes payeurs et les organisations pharmaceutiques à tirer le meilleur parti de la neuroimagerie, dans le but d'améliorer la précision des mesures, les résultats des examens et la qualité de vie des patients atteints de maladies neurocérébrales.

« Avant la création de Qynapse en 2015, nous imaginions déjà un avenir de la neuroimagerie où l'IA serait largement acceptée et adoptée comme solution essentielle aux soins cliniques quotidiens et aux essais cliniques. Aujourd'hui, des étapes cruciales ont été franchies vers l'accomplissement de cette vision. Nous avons le plaisir de lancer notre nouvelle identité de marque qui reflétera mieux la société que nous sommes devenus, engagée à fournir une technologie révolutionnaire au service d'un avenir meilleur et plus précis en matière de diagnostic et de traitements destinés aux patients atteints de troubles cérébraux », a déclaré Olivier Courrèges, PDG de Qynapse.

La vaste initiative de rebranding de Qynapse fait suite à la réalisation d'étapes clés dans le développement de l'entreprise, au cours de cette dernière année. En s'attaquant à de nouveaux marchés mondiaux tels que l'Asie-Pacifique tout en maintenant une forte concentration en Europe et en Amérique du Nord, Qynapse a su renforcer sa position de leader dans l'industrie des neurosciences.

La société continue d'ouvrir la voie vers un dépistage et un suivi plus précis et plus fiables des maladies neurocérébrales, aussi bien pour les actes médicaux quotidiens que dans le cadre d'essais cliniques. Avec l'aide de son équipe de partenaires scientifiques et médicaux de renommée mondiale, Qynapse a développé l'une des plus larges base de données exclusives d'algorithmes qui rassemble plus de 200 mesures relatives à la neurodégénérescence et à la neuroinflammation, afin de permettre une analyse et une interprétation plus rapides, plus précises et plus objectives des scanners cérébraux.

« Au sein de ce secteur, notre réflexion a évolué. L'IA est désormais un partenaire essentiel qui apporte des changements significatifs au sein de l'écosystème des soins de santé. Pour les prestataires de soins de santé, les organismes payeurs, les entreprises pharmaceutiques, et, surtout, pour les patients, nous cherchons à apporter une sérénité d'esprit novatrice en procurant des résultats fiables, et notre nouvelle identité de marque met en avant cet engagement. Elle souligne également notre vision à long terme, qui repose sur la combinaison de données d'imagerie avec d'autres biomarqueurs et modalités dans le but d'améliorer les résultats des essais cliniques et de faciliter la prise de décision dans le continuum des soins des maladies neurocérébrales », conclut Matt Ullum, directeur commercial de Qynapse.

Découvrez le nouveau site web de Qynapse www.qynapse.com.

À propos de Qynapse :

Qynapse est une société de technologie médicale qui commercialise une plate-forme logicielle de neuro-imagerie exclusive alimentée par l'IA créant le potentiel d'une précision clinique plus précoce au service des maladies du système nerveux central.

La solution phare de Qynapse, QyScore®, agréée par la FDA et marquée CE, associe IRM et IA pour fournir des informations rapides et exploitables afin de permettre une analyse plus précise et plus objective des scanners cérébraux. La technologie d'IA prédictive de Qynapse, QyPredict®, disponible uniquement pour le secteur de la recherche, peut prédire la trajectoire de la maladie et améliorer la sélection ciblée des patients dans les essais cliniques.

La société Qynapse est basée en France, aux États-Unis et au Canada.

