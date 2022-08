Résultat de l'offre de rachat des minoritaires de FINANCIERE SICOMAX par EFFI INVEST I et MAISON D'INVESTISSEMENT MI29

PARIS, September 14, 2018 /PRNewswire/ --

A l'issue de l'offre volontaire de rachat des actionnaires minoritaires de la société FINANCIERE SICOMAX ouverte le 3 juillet 2018 et clôturée le 7 septembre 2018EFFI INVEST I et MAISON D'INVESTISSEMENT MI29 (ci-après ensemble l'« Initiateur ») détiennent conjointement 316 872 actions représentant 99,02 % du capital et des droits de vote de ladite société.

Le capital de FINANCIERE SICOMAX, à l'issue de l'offre volontaire de rachat, est désormais réparti comme suit :

Actionnaires Capital Droits de vote Initiateur 316 872 99,02 % 316 872 99,02 % autres actionnaires* 3128 0,98 % 3128 0,98 % TOTAL 320 000 100 % 320 000 100 %

* Environ 39 actionnaires.

Conformément au calendrier mentionné dans la note d'offre volontaire de rachat, les actions FINANCIERE SICOMAX seront radiées de la côte d'Euronext Access de Nyse-Euronext Paris à compter du 24 septembre 2018.

