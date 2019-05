RACE-CAP™ lance RACE-PAY™, la première de ses Applis monétaires numériques pour tous

NEW YORK, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- RACE-CAP Inc. (« RACE-CAP »), développeur mondial de solutions basées sur la blockchain, a annoncé aujourd'hui le lancement de RACE-PAY, la première de ses applis conçue pour offrir au monde un accès plus simple à l'argent numérique (« Applis monétaires »).

RACE-PAY simplifiera la gestion des devises à la fois traditionnelles et numériques. L'application entend permettre à tous les titulaires d'un compte bancaire d'envoyer et de recevoir des fonds, d'échanger de l'argent, et même de réaliser des investissements – le tout en une seule et même application – de manière rapide et sécurisée. L'appli inclura la possibilité d'envoyer de l'argent dans une fenêtre de chat interne, ainsi qu'un portail d'actualités et d'informations. Toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles dans la version initiale, dans la mesure où RACE-CAP s'engage à s'assurer d'exercer ses activités conformément aux réglementations des places de marché que la société desservira. D'autres fonctionnalités seront ajoutées grâce aux mises à niveau systématiques du produit.

« Il est difficile de naviguer au sein de l'univers émergent de l'argent numérique pour la plupart d'entre nous », a déclaré Arthur Davis, PDG de RACE-CAP. « RACE-PAY commence à combler le fossé entre l'ancienne et la nouvelle économie. »

Grâce à son interface intuitive facile d'utilisation, RACE-PAY aide les personnes novices en matière de devises numériques leaders à passer des actifs traditionnels aux actifs numériques, afin qu'elles puissent participer à cette nouvelle réalité financière à croissance rapide.

La mission de RACE-CAP consiste à offrir les avantages de performance de la technologie blockchain aux particuliers et entreprises du monde entier, en créant des Applis monétaires numériques globales, ainsi qu'un réseau breveté pour les alimenter.

« J'ai créé RACE-CAP pour permettre à tous de parvenir à la liberté économique grâce à un accès facile aux technologies blockchain du futur, qui se fondent sur l'économie numérique d'aujourd'hui », a déclaré Arthur.

« Au travers du développement d'une série de produits et services de bureau et mobiles verticalement intégrés, RACE-CAP entend donner vie à la blockchain ('Blockchain to Life'™), et établir la norme dans le secteur des actifs numériques basés sur la blockchain. »

RACE-CAP vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui sur www.race-cap.com pour être informé dès que RACE-PAY sera disponible au téléchargement dans les boutiques d'applications Android et Apple – et découvrir d'autres produits et services dès leur sortie.

À propos de RACE-CAP :

RACE-CAP développe une gamme d'applications mobiles destinées aux actifs numériques, qui sont optimisées pour fonctionner sur ses centres de données d'informatique haute performance à réseau ouvert, Les Applis monétaires de RACE-CAP incluent actuellement RACE-PAY. RACE-CAP exerce ses activités depuis ses bureaux de New York, Londres et Zurich. Rejoignez la course vers la liberté financière et rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.race-cap.com pour en savoir plus.

Déclarations prévisionnelles :

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « anticipe », « pense », « prévoit », « estime », « s'attend à », et « entend », entre autres termes. Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur les attentes actuelles, dont les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement. RACE-CAP n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles. Toutes les informations contenues dans les présentes sont uniquement valides à la date de leur publication.

