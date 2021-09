Rad Power Bikes biedt een nieuwe kijk op transport en introduceert RadCity 5 Plus in Noord-Amerika en Europa op World Car Free Day

"E-bikes vormen een heldere oplossing voor de precaire toestand van onze planeet," zegt Mike Radenbaugh, oprichter en CEO van Rad Power Bikes. "Onze Europese tegenhangers hebben e-bikes al tot een integraal onderdeel van hun dagelijkse bestaan gemaakt en in Noord-Amerika is de beweging inmiddels goed op gang gekomen. Het is eigenlijk simpel: e-bikes zijn gewoon snel en plezierig. Ze stimuleren een gezonde levensstijl, verminderen stress, kunnen in een standaard stopcontact worden opgeladen en kosten veel minder dan auto's. Of het nu gaat om kasseien in Parijs, haarspeldbochten in San Francisco of het bezorgen van pizza's in New York City, e-bikes zijn een cruciaal antwoord op de milieu-uitdaging waarvoor we allemaal verantwoordelijk zijn."

Rad Power Bikes heeft het ontwerp van de RadCity 5 Plus afgestemd op prestaties, comfort en de stijl van de befietser. De RadCity 5 Plus heeft 11 procent meer actieradius dan het vorige model, dankzij de nieuwe banden die speciaal zijn ontworpen om beter over verharde wegen te kunnen fietsen. Opvallende en nieuwe onderdelen zijn onder meer hydraulische schijfremmen en keramische remblokken die langer meegaan, voor aanzienlijk meer remkracht en controle in het veranderlijke tempo van een stad; en een semi-geïntegreerd accu-ontwerp dat gemakkelijk in en uit te klappen is met een handige draai aan de sleutel.

De RadCity 5 Plus heeft twee frame-uitvoeringen (high-step en step-thru) die comfortabeler zijn voor fietsers van verschillende lengtes, van 142 cm (4'8") tot 195 cm (6'5"). Het doordachte ontwerp zorgt voor een lager zwaartepunt en een betere geometrie, waardoor je soepeler, zekerder en rechtop kunt fietsen voor maximale trapefficiëntie.

Tot slot profiteren fietsers van de nieuwe fiets-gebruikersinterface met grote aanraakbare knoppen, die de noodzakelijke bediening tijdens de rit eenvoudig toegankelijk maken. Het display geeft nu real-time statistieken weer, zoals vermogen, afgelegde afstand, huidige tijd en een indicator voor aan/uit van de lichten. Bovendien wordt de intelligente laadstatus van de accu weergegeven, die wordt berekend met behulp van een geavanceerd algoritme, zodat fietsers tijdens hun rit een nauwkeurigere, vertrouwenwekkende laadstatus van de accu te zien krijgen.

"Europa is een van de snelst groeiende markten voor Rad Power Bikes", zegt Arno Saladin, Europees zakelijk directeur van Rad Power Bikes. "Dit is de eerste keer dat we een fiets ontwerpen met de Europese fietser in gedachten. We hebben jaren samengewerkt met ons wereldwijde productontwikkelingsteam, voordat dit model klaar was voor de Europese markt. Ons hoofddoel was vooral nuttig gebruik. De op Nederland geïnspireerde rijstijl van de nieuwe RadCity 5 Plus resulteert in een fiets, die ook op langere afstanden uiterst comfortabel is. Ik denk dat fietsers over de hele wereld blij zullen zijn met deze stedelijke forensfiets en al gauw hun e-bike vaker verkiezen boven hun auto!"

Rad Power Bikes introduceert vandaag de nieuwe RadCity 5 Plus bij World Car Free Day, om mensen aan te moedigen alternatieve vormen van vervoer te gebruiken. Elk jaar op 22 september moedigen steden over de hele wereld automobilisten aan om hun auto voor een dag te laten staan. Vanaf 2019 zijn er wereldwijd 1,4 miljard auto's op de weg1, dat naar verwachting zal toenemen met nog eens 1,2 miljard auto's tegen 20302. Dit draagt bij tot een toename van toxische, luchtverontreinigende stoffen, overbelaste straten en een serie mondiale gezondheidsaandoeningen. De autovrije beweging wijst op de talrijke voordelen van reizen zonder auto, waaronder een betere luchtkwaliteit, veiligere wegen en meer lichaamsbeweging.

Op basis van het streven naar een duurzame bedrijfsvoering is in de verpakking van de RadCity 5 Plus alvast 50% minder plastic gebruikt dan in vorige versies.

Fuzzy Match 92%De RadCity 5 Plus kan vanaf 22 september 2021 online worden voorbesteld voor USD 1.799, CAN USD 2.299 en zal naar Europa komen in de winter van 2021/2022 voor EUR €1,799

