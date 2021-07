Rad Power Bikes introduceert een belangrijke ontwikkeling van zijn toonaangevende elektrische fiets met de RadRhino 6 Plus

"De RadRhino is zeer speciaal voor ons. Het is ons paradepaardje, het was het begin van Rad Power Bikes en zette de ebike-revolutie op gang, een beweging geleid door meer dan 350.000 Rad-fietser over de hele wereld", aldus Mike Radenbaugh, oprichter en CEO van Rad Power Bikes. Of je nu onderweg naar je werk bent, boodschappen doet of in het weekend op avontuur gaat, de RadRhino 6 Plus is een duurzame, robuuste, comfortabele en vooral leuke ebike voor elke dag en elke fietstocht."

Om een Plus-versie van de RadRhino te maken en ervoor te zorgen dat het nieuwste model voldoet aan de hoge eisen van het bedrijf op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid, heeft Rad Power Bikes een uitgebreide reeks op maat gemaakte, ultramoderne componenten ontwikkeld.

"Rad Power Bikes is op een missie om de status-quo van e-bikes radicaal uit te dagen en de grenzen tussen traditionele e-bikes, bromfietsen, motorfietsen en lichte elektrische voertuigen te vervagen om baanbrekende mobiliteitsoplossingen aan te bieden", zegt Redwood Stephens, Chief Product Officer bij Rad Power Bikes. "In de afgelopen zeven jaar hebben we stapsgewijs verbeteringen aangebracht, maar dit keer hebben we het ontwerp grondig herzien.. Het eindresultaat is een volledig next-level fietservaring met een heldere uitstraling: 'Ik ben een elektrische fiets en daar ben ik trots op'."

De nieuwe Rad User Interface, een tweedelig systeem dat informatie laat zien waar en wanneer fietsers deze nodig hebben, maakt de bediening tijdens het fietsen eenvoudiger en intuïtiever voor zowel de beginnende als de ervaren fietser en iedereen daar tussenin. Het aangepaste Rad Display toont realtime statistieken, reisafstand, tijd en een aan/uit-lampje voor het voorlicht. Het geeft ook de duidelijke laadstatus van de accu weer, waardoor fietsers nauwkeurigere, betrouwbaardere informatie over de acculading krijgen vóór, tijdens en na gebruik.

De fiets heeft twee framematen (hoge en lage instap) die comfortabeler zijn voor lange en minder lange fietsers. Daarnaast heeft de fiets een verbeterde ergonomie en een soepeler, veiliger fietsgedrag met een betere pedaalefficiëntie. Het nieuw ontworpen frame is zowel opvallend als functioneel, met een nieuwe gepatenteerde, semi-geïntegreerde accu die gemakkelijk verwijderd kan worden.

Het team van ingenieurs van Rad Power Bikes heeft de geheel nieuwe versnellingsnaafmotor en -controller verfijnd om efficiënter meer vermogen te leveren. Fietsers kunnen sneller accelereren, consistent sterkere prestaties ervaren - zelfs bij lagere snelheden, en ze kunnen op verschillende soorten terrein uit de voeten. Om die snelheid te beheersen, is de RadRhino 6 Plus het eerste model van het bedrijf met hydraulische remmen en keramische remblokken die zorgen voor meer remkracht, minder onderhoud en remblokken die nog langer meegaan. Ze hebben ook een ergonomisch ontworpen remhendel die kan worden aangepast aan de handen van de fietser die daardoor minder snel vermoeid raakt.

Elk van de componenten van de RadRhino 6 Plus ondersteunt het leiderschap van het bedrijf op het gebied van toegankelijkheid en ontwerp van e-bikes, maar als geheel markeert de RadRhino 6 Plus een gewaagde evolutie van Noord-Amerika's ebike-leider.

Rad Power Bikes breidt ook zijn collectie van accessoires uit voor meer fietsplezier en het voor mensen gemakkelijker te maken om een e-bike te bezitten voor woon-werkverkeer. Nieuwe accessoires die met deze fiets worden geïntroduceerd, zijn onder meer de RadRhino 6 Plus-bagagedrager, de beschermkap voor de accu-aansluiting, de accureiskoffer en een USB-oplader.

De RadRhino 6 Plus zal in het najaar van 2021 in Europa voor € 1.899 te koop zijn op www.radpowerbikes.eu .

Kijk voor meer informatie op www.radpowerbikes.eu/pages/new-electric-fat-tire-bikes-2021-radhino

Over Rad Power Bikes

Rad Power Bikes ™ is het grootste ebike-merk in Noord-Amerika. Het bedrijf, dat in 2007 werd opgericht, richt zich op consumenten over de hele wereld en beschikt over een volledige reeks betaalbare e-bikes en accessoires waardoor het mobiliteitslandschap voor het vervoer van mensen en het transport van goederen gestaag verandert. Het bedrijf ontwerpt al zijn producten zelf op het hoofdkantoor in Seattle en heeft internationale kantoren in Vancouver, British Columbia en in Utrecht, Nederland. Het team van gepassioneerde ebike-enthousiastelingen, productontwerpers en ondernemers maakt e-bikes voor elke mobiliteitstoepassing en elke portemonnee.

