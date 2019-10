RAD Technology Medical Systems et Q-bital Healthcare Solutions collaborent pour proposer la radiothérapie mobile en Europe

RAD est le leader du secteur dans le domaine des installations de radiothérapie temporaires et provisoires, grâce à son expérience et ses solutions révolutionnaires et brevetées pour le blindage. Q-bital bénéficie de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la santé mobile avec des solutions sophistiquées, allant des blocs opératoires à la stérilisation. La solution brevetée Temporary Radiotherapy Vault (TRV) de RAD fournit d'ores et déjà des services à une grande part du marché.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer une solution de radiothérapie mobile optimisée », a déclaré John Lefkus, président de RAD. « Ce produit répondra aux besoins de nombreux clients en Europe face à des défis en termes d'espace et de logistique. Ceci offrira aux clients l'opportunité de continuer de soigner des patients pendant la modernisation de leurs équipements de radiothérapie, à l'occasion d'une rénovation des équipements ou dans le cadre d'un grand projet de construction. »

David Cole, PDG de Q-bital, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de RAD pour créer une nouvelle solution innovante destinée à la délivrance de traitements de radiothérapie. Ces installations fourniront une capacité supplémentaire ainsi qu'une capacité de remplacement aux organisations médicales actuelles, leur permettant de conserver le flux de patients et de délivrer des soins de haute qualité. »

Parallèlement à son alliance avec Q-bital, RAD a noué d'autres relations stratégiques à travers l'Europe. La société a conclu un accord de conseil avec Rider Levett Bucknall (RLB) à Londres, au Royaume-Uni. RAD s'est également dotée d'une source de fabrication européenne grâce à son alliance avec DMDmodular, située près de Cracovie, en Pologne. DMDmodular développe des technologies de construction modulaire hors site, et se spécialise dans la planification, la conception et la construction. En outre, RAD a ouvert un nouveau bureau européen à Lugano, en Suisse. Ce bureau sera sa plateforme dans le cadre des efforts européens de RAD ainsi que d'autres développements internationaux.

À propos de RAD Technology Medical Systems, LLC

RAD Technology Medical Systems est une société de conception-construction qui développe et fournit des systèmes de construction modulaire révolutionnaires au secteur de la santé. RAD est spécialisée dans la construction de bunkers de radiothérapie et de centres de cancérologie depuis plus de 10 ans. Ses solutions clés en main sont fabriquées en usine, ce qui élimine la nécessité de recourir à d'interminables constructions sur site, et peuvent être temporaires, provisoires ou permanentes. RAD est basée aux États-Unis et possède un bureau européen à Lugano, en Suisse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.radtechnology.com ou contactez RAD à l'adresse info@radtechnology.com.

À propos de Q-bital Healthcare Solutions

Q-bital Healthcare Solutions est une société de technologies médicales qui travaille en partenariat avec des prestataires de santé au Royaume-Uni et en Europe depuis près de 20 ans.

Q-bital fournit des environnements cliniques temporaires de haute qualité destinés aux blocs opératoires, à l'endoscopie, à la chirurgie ambulatoire, aux cliniques et aux salles hospitalières pour aider les prestataires de santé, dont le NHS, à augmenter la capacité d'accueil des patients et l'espace clinique. Ses solutions peuvent contribuer à réduire les délais d'attente liés aux démarches administratives.

Les unités cliniques mobiles de Q-bital peuvent augmenter la capacité clinique aussi bien dans le cadre de programmes planifiés que dans des situations d'urgence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1019467/RAD_Vanguard_Pic_v3.jpg

Related Links

http://www.RAD-Technology.com



SOURCE RAD Technology Medical Systems