RAD Technology Medical Systems exposera lors de la réunion annuelle de l'ESTRO en 2021

Le thème de la conférence de cette année est « Une radiothérapie optimale pour tous ». Ce thème s'aligne sur la mission du RAD, qui consiste à fournir constamment à ses clients des installations de radiothérapie qui répondent à leur vision et à leur désir de fournir à leurs patients des traitements de radiothérapie avancés et de haute qualité.

RAD utilise des méthodes de construction hors site et son propre matériau de blindage pour construire des installations de radiothérapie qui peuvent être réalisées jusqu'à 30 à 50 % plus rapidement que les constructions traditionnelles. En outre, leurs installations de radiothérapie sont flexibles et capables de s'adapter à l'évolution des technologies et des besoins.

RAD peut facilement échanger les accélérateurs au fur et à mesure des progrès technologiques et peut également ajouter ou retirer des modules de l'installation si des services doivent être ajoutés ou supprimés. En outre, si les besoins changent, des installations entières peuvent être retirées et/ou déplacées.

À l'ESTRO, RAD mettra en avant ses produits de radiothérapie. Arrêtez-vous au stand 320 pour en savoir plus sur nos bunkers temporaires de radiothérapie et nos centres PRO.

Les bunkers temporaires de radiothérapie vous permettent de continuer à traiter les patients pendant que vous améliorez l'équipement de vos bunkers

Les centres PRO sont une combinaison de technologie de bunker modulaire et d'espace clinique personnalisé. RAD concevra et construira un centre anticancéreux qui répondra à tous les besoins de votre programme individuel

« Nous sommes ravis d'exposer à l'ESTRO cette année encore », a déclaré Kenneth Wright, vice-président des ventes et du développement commercial. « Si vous ne pouvez pas visiter notre stand en personne à Madrid, veuillez vous arrêter sur notre stand virtuel pour apprendre comment RAD offre des installations et des équipements dans un seul pack tout en ne nécessitant aucun capital »

À propos de RAD Technology Medical Systems, LLC

RAD Technology Medical Systems fournit des systèmes de bâtiments modulaires conçus pour l'industrie des soins de santé. Ces solutions innovantes sont fabriquées en usine, ce qui élimine la nécessité d'une longue construction sur site, et peuvent être temporaires, provisoires ou permanentes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.radtechnology.com ou contacter RAD à l'adresse suivante [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599231/RAD_Technology_Medical_Systems_Cancer_Center_Facility.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/655306/rad_metallic_silver_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.RAD-Technology.com



SOURCE RAD Technology Medical Systems