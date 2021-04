Řada HeatPro přináší přesnou ochranu perimetru a detekci požáru na masový trh

Obvodová ochrana s AI

Při zabezpečování perimetru může vyšší přesnost a nízká frekvence falešných poplachů pomoci snížit provozní náklady. Řada HeatPro toho dosahuje za pomoci výkonné videoanalýzy založené na algoritmech hlubokého učení, která radikálně snižuje výskyt falešných poplachů.

Kamery se zaměřují na perimetrickou ochranu krátkého dosahu (0-50 metrů), kde poskytují detekci a klasifikaci cílů. Díky AI mohou kamery rozlišovat mezi osobou a vozidlem. To je zvláště užitečné, když jsou oba cíle blízko u sebe. Tradičně mohou být rozpoznány pouze jako jeden „cíl", ale inteligentní algoritmy zajišťují že mohou být detekovány samostatně, což zvyšuje přesnost.

Termokamery jsou také schopny snadno vyhledat potenciální hrozby v podmínkách s nulovou viditelností, ve kterých by to konvenční kamera nezvládla. Toho je dosaženo detekcí latentní vyzařovací emisivity objektu, takže kamery nespoléhají na viditelné světlo. To znamená, že mohou pracovat za všech povětrnostních podmínek a i v té nejtemnější noci. Také nevydávají světlo, tudíž jejich přítomnost není zřejmá, což se obzvláště hodí v situacích, kdy je potřeba, aby byly skryté.

Řada HeatPro je také navržena tak, aby byla efektivně a rychle nainstalována. S jednoduchým třístupňovým nasazením se doba prvotního nastavení snižuje na 30 sekund. Termální kamery tradičně vyžadují, aby specializovaní technici přístroje konfigurovali a vše dvakrát kontrolovali, což zabírá čas i energii navíc. Kamery HeatPro byly navrženy s ohledem na dobu a náročnost instalace – instalují se jednodušeji, a proto mohou instalační pracovníci strávit více času správnou konfigurací pro optimální provoz a nejnižší možnou mírou pravděpodobnosti falešného poplachu.

Měření teploty pro prevenci požáru

Řada HeatPro je také vybavena schopností měřit teplotu. Tento proces je velmi užitečný ve scénáři, kdy by přehřátí mohlo vést k požárům. Kamera dokáže poskytovat bezkontaktní měření teploty pro rychlou a viditelnou detekci. To znamená, že je možné podniknout kroky dříve a zabránit tak požáru od samého začátku. Kamera dokáže spustit požární poplach rychleji než kouřový senzor.

Funkci měření teploty lze také použít ke kontrole případných problémů s přehříváním a odstraňování závad.

Série obsahuje řadu různých modelů a možností ve tvarech bullet a turret s technologií bi-spectrum nebo v jednookém provedení. Kamery lze zabudovat do řady řešení, bezproblémově pracuje například s NVR, poplašnými systémy AX Pro, a dokonce je lze propojit s mobilním telefonem skrze aplikaci Hik-Connect pro mobilní upozornění v reálném čase. Lze je použít v různých scénářích – v neposlední řadě v obytných budovách, kancelářích, staveništích, parkovištích, maloobchodních prodejnách a skladech.

„Zavázáni poskytovat profesionální ochranná řešení masovému trhu, přicházíme na trh s řadou HeatPro pro perimetrickou ochranu s jedinečnou přesností a detekci požáru s vynikající citlivostí," říká Stefan Ii, ředitel oddělení termo produktů ve společnosti Hikvision. „Řada Hikvision HeatPro poskytuje jednoduchou profesionální ochranu."

Klikněte zde pro více informací o HeatPro.

O společnosti Hikvision

Společnost Hikvision je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti internetu věcí (IoT) se zaměřením na video. Díky rozsáhlé a vysoce kvalifikované pracovní síle ve výzkumu a vývoji vyrábí Hikvision kompletní sadu komplexních produktů a řešení pro širokou škálu vertikálních trhů. Kromě bezpečnostního průmyslu rozšiřuje společnost Hikvision svůj dosah i na inteligentní domácí technologie, průmyslovou automatizaci a automobilovou elektroniku, aby dosáhla své dlouhodobé vize. Produkty společnost Hikvision také koncovým uživatelům přináší důležité obchodní informace, které zvyšují produktivitu práce a komerční úspěšnost. Společnost Hikvision, která se zavázala k maximální kvalitě a bezpečnosti svých produktů, vyzývá partnery, aby využívali různé dostupné zdroje pro kybernetickou bezpečnost, které firma Hikvision nabízí, včetně centra Hikvision Cybersecurity Centre. Další informace naleznete na webových stránkách www.hikvision.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477088/1.jpg

Related Links

http://www.hikvision.com



SOURCE Hikvision