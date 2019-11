Rada Miasta Barcelona i Huawei podpisują umowę intencyjną w zakresie współpracy

List intencyjny potwierdza zaangażowanie Huawei jako jednego z partnerów technologicznych Barcelony zapewniającego zasoby technologiczne i ułatwiającego rozwój działań powiązanych z innowacjami technologicznymi. Firma Huawei jest także aktywnie zaangażowana w innowacje, badania i rozwój i ciągłe poszukiwanie nowych, przełomowych inicjatyw współpracy nad ogólnym rozwojem gospodarczym miasta.

Przedstawiciel Rady Miasta Jaume Collboni podkreślił, że „współpraca umacnia pozycję Barcelony jako miasta technologicznego, przyczynia się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i szerzy renomę miasta jako odnośnika na rynku azjatyckim". Collboni wspomniał niedawne otwarcia w siedzibach firm technologicznych w mieście, „dzięki którym w mieście można naliczyć ostatnimi laty ponad 200 firm technologicznych". Przedstawiciel podkreślił „wagę dążeń promocyjnych realizowanych przez Barcelonę w Azji w celu stania się partnerem strategicznym projektów takich jak z Huawei".

– Hiszpania jest dla Huawei bardzo ważnym rynkiem. Rozpoczęliśmy tu działalność 18 lat temu, a nasze zaangażowanie we wzrost gospodarki cyfrowej w kraju ciągle rośnie. Mamy bardzo ścisłe relacje z Barceloną, miasto wita nas co roku i zaprasza do prezentowania najbardziej innowacyjnych technologii na targach Mobile World Congress i Smartcity Expo World Congress. Zamierzamy współpracować w ramach transformacji cyfrowej Barcelony i wnieść wkład w dążenia miasta do stania się najbardziej innowacyjnym miastem w Europie – skomentował w trakcie wydarzenia wiceprezes działu Huawei Enterprise Business Group Sun Fuyou.

