Radancy coloca equidade no centro de todas as decisões em busca de um futuro de trabalho mais inclusivo

NOVA YORK, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder mundial em tecnologia de talentos, anunciou seu crescente compromisso com a equidade dentro da empresa e com seus esforços em todo o setor.

Seu primeiro passo para o avanço dessa missão é por meio de investimentos em seus funcionários. A Radancy teve um enorme crescimento em todo o mundo e está priorizando o alinhamento de sua nova marca com seus valores organizacionais.

Para aumentar o engajamento interno em programas e iniciativas focados nos funcionários, a Radancy expandiu o acesso a grupos de público específico, começando com o Grupo de mulheres em posições de liderança e o Grupo de equidade e afinidades. Esses grupos têm como objetivo criar espaços e programações para discussões abertas e oferecer um formato de apoio aos funcionários de todas as esferas da vida e em todas as etapas de suas carreiras. Com o uso dessas plataformas, a força de trabalho terá mais exposição a líderes de pensamentos diversos e uma variedade de perspectivas.

A Radancy também está ampliando sua eficácia em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento ao utilizar os conhecimentos de uma consultoria externa que analisará os seus programas de treinamento sobre conscientização cultural e preconceitos. No intuito de criar um ambiente inclusivo para uma variedade de identidades raciais, étnicas, sexuais e de gênero e deficiências, a Radancy está dando as boas-vindas ao Dr. Steve Robbins, o renomado especialista em inclusão, inovação e liderança, que realizará uma sessão ao vivo na empresa. O Dr. Robbins usa a neurociência e a psicologia para demonstrar como o cérebro funciona em relação ao preconceito. Ele também foi nomeado como membro da iniciativa Together Forward @Work (Juntos e avante no trabalho) da Society for Human Resource Management (Sociedade de gestão de recursos humanos, sigla em inglês, SHRM), cujo foco é abordar a desigualdade racial no local de trabalho.

"Como estudante do comportamento humano por anos, acredito que não atingimos o auge das nossas aspirações. Caímos nas profundezas de nossas rotinas", diz Steve L. Robbins, Ph.D. "Estou ansioso para ajudar a Radancy a colocar a inclusão no centro de sua cultura."

"Este momento requer mais do que empatia, ele requer ações bem pensadas e direcionadas para reimaginar como um ambiente de trabalho equitativo deveria ser", disse Michelle Abbey, presidente e CEO da Radancy. "Estamos otimistas em nossa busca por esses objetivos audaciosos, porém, necessários."

A Radancy está se esforçando para desenvolver metas e objetivos específicos em relação à formação de uma força de trabalho diversificada, que reflita o mundo e seus clientes, aumentando a representatividade em sua liderança e ampliando o escopo de seus relacionamentos com fornecedores a fim de priorizar empresas de propriedade de pessoas de raças diferentes. Seu objetivo é colocar a equidade no centro de todas as suas decisões, uma vez que eles esperam um futuro de trabalho mais inclusivo.

