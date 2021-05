Radancy nomeia veterano com mais de 20 anos de experiência em vendas, Michael Littlewood, como CRO

NOVA YORK, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder em tecnologia de talentos, anunciou que Michael Littlewood, membro importante da equipe de gestão executiva, foi promovido a CRO. Nesta função, Mike conduzirá todas as atividades globais de geração de receita da Radancy , incluindo vendas diretas, vendas de parceiros e vendas de novos produtos.

Com 26 anos de experiência no setor, Mike ocupou vários cargos de destaque no departamento de vendas da Radancy, incluindo diretor, vendas digitais; vice-presidente de vendas empresariais e vice-presidente sênior de novos negócios para a América do Norte. Ele tem um histórico comprovado de superação de metas, gerando aumento nas receitas e melhorando a participação de mercado em termos geográficos. Sob sua liderança nos últimos 4 anos como vice-presidente executivo de novos negócios globais da Radancy, Mike triplicou o tamanho da organização de vendas global da empresa, o que levou sua equipe de profissionais de vendas experientes a conquistar 165 novos clientes durante este período. Seu compromisso com a execução e a colaboração estabeleceu um caminho para o sucesso contínuo de sua equipe e o crescimento da receita da Radancy. Durante sua gestão, Mike foi exposto a algumas das marcas mais reconhecidas do mundo e continuou a desenvolver relacionamentos sólidos com um terço das empresas da Fortune 100.

Aplicando seu amplo conhecimento de vendas, Mike também fez parte da equipe que ajudou a liderar o recente lançamento da nova marca da Radancy.

"Estou feliz por continuar trabalhando com a melhor organização global de vendas do nosso setor", disse Mike Littlewood, CRO da Radancy. "Usando minha vasta experiência, espero continuar promovendo a posição da Radancy como líder global em tecnologia de talentos."

"Grande parte do sucesso da Radancy pode ser atribuída a Mike Littlewood e estamos aguardando a próxima fase de crescimento global e a construção de novos relacionamentos com clientes", disse Michelle Abbey, presidente e CEO da Radancy. "Este é um momento fundamental para os empregadores, uma vez que buscamos atender às necessidades em evolução do setor."

Sobre a Radancy

A Radancy é líder mundial em tecnologia de talentos, resolvendo de forma inteligente os desafios mais críticos para os empregadores e entregando resultados que fortalecem suas empresas. Nossa plataforma unificada, aprimorada por dados avançados e profunda experiência no setor, está revolucionando a forma como os empregadores atraem e contratam os talentos que precisam.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

FONTE Radancy

SOURCE Radancy