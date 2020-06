RadiciGroup High Performance Polymers atravessa o trimestre de pandemia do COVID19 com planejamento e ajustes

SÃO PAULO, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A multinacional italiana RadiciGroup High Performance Polymers é um dos fabricantes mais conceituados de poliamida e plásticos de engenharia para aplicações em muitas indústrias tais como a automobilística, elétrica e eletrônicos, agro, técnico industrial, mobiliário, bens de consumo, esportiva e alimentícia.

Durante esse último trimestre a empresa se ajustou às demandas do mercado e também às condições econômicas do país, além de manter 100% do seu efetivo com apenas 25% da jornada de trabalho e a melhor notícia, sem o registro de casos de contaminação pelo COVID19. "A saúde dos nossos colaboradores foi resguardada, é nossa prioridade, e estamos felizes com o resultado alcançado principalmente porque reflete diretamente em suas famílias e comunidade. Seguimos firmes e continuamente, atendendo o protocolo internacional de prevenção e constantes campanhas internas de conscientização", completa Jane Campos, Country Manager da RadiciGroup High Performance Polymers para Brasil e América Latina.

Por outro lado, este último trimestre nos permitiu montar uma estratégia para a retomada, estando aptos a atender 100% o mercado. Em uma breve análise, a companhia registrou crescimento nos mercados agrícolas e no mercado alimentício compensando parcialmente a queda no mercado automotivo. A empresa ainda comemora a taxa de zero por cento de inadimplência e mantém a operação brasileira operando acima do break-even.

A empresa é solidaria e já fez doação de 7 toneladas entre os projetos GAMA, https://projetogama.com.br, na produção de 250 mil Face Shields para os profissionais da Saúde e também para o projeto de respiradores de baixo custo INSPIRE, https://www.poli.usp.br/inspire, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

RADICIGROUP - Com mais de três mil colaboradores, e uma rede de fábricas e sedes comerciais localizadas entre a Europa, América do Norte e do Sul e a Ásia. Atualmente, a RadiciGroup é considerada uma das principais líderes mundiais na produção de uma ampla gama de produtos químicos, polímeros de poliamida, tecnopolímeros, fibras sintéticas e não tecidos. Produtos elaborados graças a um know-how químico de excelência e à integração vertical no setor da poliamida, desenvolvidos para aplicação em múltiplos setores industriais como: automotivo, elétrico/eletrônicos, bens de consumo, vestuário, mobiliário, imobiliário, eletrodomésticos e esportivos. A estratégia da RadiciGroup está focada na inovação, qualidade, satisfação dos clientes e na sustentabilidade social e ambiental. Com macro áreas de negócio - Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - a companhia é integrante de uma ampla estrutura industrial que inclui também o negócio mecanotêxtil (ITEMA) e o da energia (GEOGREEN) e da Hotelaria (SAN MARCO). www.radicigroup.com

FONTE RadiciGroup High Performance Polymers

SOURCE RadiciGroup High Performance Polymers