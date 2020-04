RadiciGroup segue com esforços para manter sua casa abastecida

SÃO PAULO, 17 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A multinacional italiana RadiciGroup High Performance Polymers é um dos fabricantes mais conceituados de poliamida e plásticos de engenharia para aplicações em muitas indústrias tais como a automobilística, elétrica e eletrônicos, técnico industrial, mobiliário, bens de consumo, esportiva e alimentícia. É justamente para atender este último segmento que a RadiciGroup segue a todo o vapor, mesmo com a pandemia do COVID-19, para que não ocorra um desabastecimento nos mercados.

A RadiciGroup no Brasil tem forte atuação no fornecimento de matéria prima para embalagem de carnes, embutidos e laticínios, entre outras indústrias. Fornecimento este que neste momento colabora com a indústria alimentícia a manter o abastecimento no país. Mas tudo isso, é claro, sempre mantendo como foco sua prioridade número um: a saúde e bem estar de seus colaboradores. Prova deste cuidado pode ser visto nos números divulgados em boletins internos da multinacional, onde a unidade "verde amarela" não apresentou, durante todo este período e até a divulgação deste material, nenhum caso de funcionário que testou positivo para COVID-19.

Para alcançar estes números, a empresa conta com importantes ações como:

Campanhas, informativos e diálogos de prevenção envolvendo todos os funcionários;

Distribuição de cartilhas de informações sobre prevenção e cuidados contra COVID-19 para funcionários e familiares;

Utilização de máscaras e luvas para áreas de portaria e logística;

Implantação de postos de higienização com álcool 70% em todos os departamentos.

Horários e regras de distanciamento para evitar aglomerações: vestiários; refeitórios, cafés e áreas comuns.

Bloqueio da área de lazer;

Prestadores de serviços/terceiros entrada permitida apenas por autorização especifica da diretoria mediante procedimento de utilização de máscaras, higienização das mãos e sem contatos físicos;

Bloqueio de visitas comerciais, entrada de vendedores/fornecedores;

Motoristas devem permanecer dentro da cabine do caminhão e não poderão circular nas dependências da empresa;

Regras de higienização para mesas e equipamentos.

Medição de temperatura corporal na entrada e saída de todos.

Posto de higienização no relógio de ponto (digital);

As ações do RadiciGroup são em âmbito global. Devido ao surto do novo coronavírus e da pandemia, a empresa concentra sua produção na geração de material e equipamentos médicos e os distribui para hospitais na Itália.

Por outro lado, a Radici Plastics Suzhou, uma empresa do RadiciGroup sediada na província de Jiangsu, na China, realiza uma campanha de arrecadação de fundos promovida pela comunidade italiana em Xangai.

