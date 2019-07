Radio-oncologista internacionalmente aclamado, o professor-doutor Dattatreyudu Nori foi nomeado diretor internacional dos Centros de Câncer Apollo do Grupo Apollo Hospitals

Distinguido com o Padma Shri, o Dr. Nori foi homenageado com muitos prêmios prestigiosos para imigrantes nas áreas da medicina e tratamento do câncer, incluindo a mais alta honraria civil nos EUA, em 2014, o "Ellis Island Medal of Honor" (Medalha de Honra da Ilha Ellis), por suas qualidades exemplares e notáveis em sua vida pessoal e profissional. Em 2017, o Congresso Indiano do Câncer o homenageou com o mais alto reconhecimento, o "Living Legend in Cancer Care" (Lenda Viva em Tratamento do Câncer).

"É um grande prazer dar as boas-vindas à 'Lenda Viva em Tratamento do Câncer', Dr. Dattreyudu Nori, à família do Apollo Hospitals. Com a crescente incidência do câncer, o professor Nori irá ajudar a fortalecer nosso combate ao câncer", disse o presidente do conselho do Grupo Apollo Hospitals, Dr. Prathap C. Reddy.

Ao explicar seu novo cargo no Apollo Hospitals, o professor Dattatreyudu Nori disse: "É uma honra trabalhar com o Apollo Hospitals em sua missão de combate ao câncer. O Apollo é uma instituição pioneira, que revolucionou o cenário médico na Índia com iniciativas de vanguarda. O Centro do Câncer Apollo Proton é um exemplo brilhante da dedicação do Dr. Prathap Reddy à causa da adoção das últimas tecnologias médicas pela Índia".

O Dr. Nori, com mais de quatro décadas de experiência, é reconhecido como uma autoridade global em pesquisa do câncer, com muitos desenvolvimentos inovadores, abridores de caminho, relacionados ao tratamento do câncer, atribuídos a ele. O Dr. Nori também é consultor da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas, orientando a formulação de diretrizes para o tratamento do câncer em países em desenvolvimento.

Foi em 1983 que o Dr. Prathap C Reddy iniciou um empreendimento pioneiro, ao lançar o primeiro hospital corporativo na Índia – o Apollo Hospitals de Chennai. Agora, como o grupo de tratamento de saúde mais confiável da Ásia, dispõe de mais de 12.000 camas em 71 hospitais, além de 3.300 farmácias, mais de 90 clínicas, 150 centros de diagnóstico, 110 centros de telemedicina, 15 centros de educação médica e uma Fundação de Pesquisa com foco em estudos clínicos globais, estudos epidemiológicos, pesquisa genética e de célula-tronco.

