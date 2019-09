Rafael Ferrari, conhecido como "DJ Vermont", lançará seu primeiro álbum em Novembro deste ano

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sem fronteiras para o talento do artista Rafael Ferrari, nome por trás do projeto DJ Vermont. Um dos expoentes da nova geração do Psytrance no Brasil, o DJ e produtor já realizou apresentações em diversos países, como França, Suíça, Itália, México e Espanha, resultado de uma sonoridade criativa e com personalidade.