Rafael Rey (Rey Physique) fala sobre depressão, superação e a dedicação que teve para vencer a doença e se tornar atleta profissional

Aos meus 14 anos, com base em meu comportamento anti-social, minha mãe iniciou um acompanhamento com profissionais e fui diagnóstico com depressão e déficit de atenção. Foi aí que percebi o quanto minha vida estava ruim e aos poucos obtive resultados com tratamento, e aí resolvi tornar uma melhor versão de mim mesmo.

Como você iniciou na musculação?

Comecei a praticar musculação por problemas de saúde, estava com anemia e depressão. Meu médico na época (nutrólogo) deu ínicio a um tratamento com cobavital e praticar alguma atividade física. Estava sedentário e viciado em games online, passava a maior parte do meu tempo em frente ao computador jogando League of Legends (jogo mundialmente conhecido). Aos 20 anos, descobri o fisiculturismo e comecei a competir na categoria MENS PHYSIQUE, a categoria que mais se destaca hoje no fisiculturismo. É uma categoria fitness, onde eles priorizam um shape-estético, bonito, agradável.

Por que você decidiu se tornar atleta de fisiculturismo?

Há 6 anos eu já treinava, tinha um corpo legal e me matriculei em uma academia de um fisiculturista na época, e o mesmo viu minha dedicação, treino e resultados, e me convidou a participar de uma competição de fisiculturismo. Em uma categoria nova na época, que era a men's physique, com características de modelo fitness, bem diferente da categoria bodybuilder, algo mais estético e fitness, aceitei o convite, sem ter noção do que estava por vir, pois queria evoluir o meu físico, naquele momento queria absorver o conhecimento daquele fisiculturista. Foi aí que gostei do processo de preparação e continuei competindo em vários eventos.

Qual mensagem você deixa para jovens que estão em estado depressivo?

Primeiramente reconheça que precisa de ajuda, procure um acompanhamento médico, leia mais sobre o assunto, entenda que esse estado emocional não é uma tristeza temporária e principalmente busque acolhimento religioso. Infelizmente quando estava com depressão, fui teimoso, ignorante e negligente, mas por insistência dos meus pais iniciei o tratamento e hoje estou recuperado.

Qual o seu próximo desafio pessoal?

O meu próximo desafio é o Mr. Olympia 2020, que é a maior competição do mundo de fisiculturismo profissional, será um evento com os melhores atletas do mundo, equivalente a uma copa do mundo do fisiculturismo. Aproveito para agradecer todos os meus seguidores, fãs, amigos, familiares, minha namorada, treinador e o meu patrocinador Integralmédica. Obrigado e vamos trazer essa vitória para o Brasil.

