Райан Дин (Huawei): Интеллектуальный опыт -- путь к новым ценностям

В течение последних пяти лет компания Huawei совместно со своими партнерами работает над определением промышленной ценности ресурсов, обеспечиваемых гигабитными и сверхширокополосными каналами связи, и продолжает поиск новых ценностей в таких областях как гигабитные скорости передачи данных, сетевое взаимодействие, эффективность эксплуатации и технического обслуживания (O&M) и отраслевые экосистемы. Кроме того, они вместе работали над повышением коммерческой и промышленной ценности фиксированного широкополосного доступа до максимально возможных уровней.

В условиях пандемии COVID-19 широкополосные сети фиксированной связи принесли огромные социально-экономические выгоды, особенно в странах, имеющих широкополосную инфраструктуру мирового класса. Фиксированная широкополосная связь сыграла важную роль в возвращении коммерческой деятельности, производства, образования и экономики в привычную колею.

По словам Дина, постоянные вложения поставщиков телекоммуникационных услуг в развитие широкополосных сетей фиксированной связи и внедрение инноваций в этой сфере несут в себе неограниченный потенциал и станут мощной движущей силой глобального оздоровления экономики. Он добавил, что поставщикам телекоммуникационных услуг необходимо удвоить свои усилия по развитию широкополосных сетей фиксированной связи, перенести акцент в работе по подключению к таким сетям с уровня домохозяйств на уровень предприятий и обеспечить высочайшее качество обслуживания каждого человека, дома и организации за счет непрерывного внедрения инноваций. Согласно озвученной им информации, отрасли необходимо стимулировать активный рост глобальной цифровой экономики, одновременно работая над повышением коммерческой ценности фиксированной широкополосной связи до максимального уровня. Именно поэтому компания Huawei выдвинула предположение о том, что интеллектуальные средства сетевого взаимодействия будут одним из ключевых направлений инновационной деятельности в отрасли и помогут поставщикам услуг связи проработать новые возможности для развития своего бизнеса и обеспечить переход различных отраслей на цифровые технологии.

1. Дом+: улучшение возможностей взаимодействия и расширение спектра услуг

По мере того как сетевое взаимодействие приобретает все большее значение в нашей жизни, наши дома превращаются в многоцелевые платформы. Благодаря интеллектуальным средствам сетевого взаимодействия домохозяйства будут пользоваться широким спектром высококачественных услуг, включая высокоскоростную широкополосную связь, полный охват и гарантированный уровень обслуживания. Это превратит дома в нечто большее, чем просто жилые помещения. Они станут местом, где конечные пользователи будут жить в принципиально новой интеллектуальной среде «Дом+».

Компания Huawei предложила формулу обеспечения максимального уровня цифровой эффективности домов: «Цифровая эффективность дома = Скорость широкополосного доступа + Домашняя сеть + Диверсифицированные услуги», которая подробно рассматривается ниже.

Продуманные решения по строительству сетей для ускорения широкополосной связи. Правительствам необходимо включить построение широкополосных сетей в национальные стратегии, а также обеспечить политическую и финансовую поддержку этой деятельности. Поставщики услуг связи должны применять комплексный подход к планированию, строительству, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию сетевой инфраструктуры. Они должны сосредоточить внимание на особо важных пользователях и строить гигабитные сети в жилых районах для стимулирования повсеместной модернизации инфраструктуры широкополосных услуг.

Подключение каждого пользователя к сети для полного охвата. Обеспечение высокого качества связи по технологии Wi-Fi для жилых домов является одной из главных задач, стоящих перед операторами. При использовании средств Wi-Fi в качестве услуги и обеспечении доступности сервисов Wi-Fi на платформе, домашняя среда Wi-Fi может быть визуализирована, оптимизирована и эффективно управляема, что способствует повышению качества обслуживания пользователей домашних сетей. Компания Huawei совместно с поставщиками услуг связи создает благоприятные условия для широкого внедрения технологии "fiber-to-the-room" / FTTR («оптоволокно до помещения пользователя»), которая может способствовать более широкому внедрению инновационных систем типа «умный дом».

Гарантированные уровни качества целевых услуг. Для дальнейшего повышения качества обслуживания домов все более важное значение приобретает возможность грамотной оценки необходимых целевых услуг. В связи с этим поставщики услуг связи могут использовать средства искусственного интеллекта для определения типа обслуживания домов, а затем предоставлять нужные сервисы с гарантированными уровнями качества по различным сценариям. Иными словами, они могут более тесно сотрудничать с поставщиками ОТТ-сервисов в целях монетизации прикладной экосистемы. Затем будут обеспечиваться гарантированные уровни качества целевых услуг с целью монетизации дифференцированных сервисов. Кроме того, поставщики услуг связи могут прорабатывать новые возможности для развития бизнеса в таких вертикально интегрированных отраслях как «умный дом».

2. Предприятие+: обеспечение максимально возможного уровня цифровизации с повышением качества обслуживания

На корпоративном уровне процесс цифровизации подразумевает обеспечение сетевого взаимодействия между средствами производства, работниками, активами, информационными ресурсами и юридическими подразделениями. Несмотря на то что сетевое взаимодействие является кровеносной системой цифровизированных предприятий, поставщики услуг связи все еще сталкиваются с огромными трудностями в их обеспечении средствами такого взаимодействия. Интеллектуальные средства сетевого взаимодействия систематически повышают эффективность функционирования предприятий в трех областях: охват, архитектура и интеграция — и помогают им переходить на цифровые технологии.

Компания Huawei также предложила формулу, которая может способствовать повышению цифровой эффективности предприятий: «Цифровая эффективность предприятия = Охват x Архитектура x Интеграция», которая подробно рассматривается ниже.

Органичный охват всей корпоративной среды интеллектуальными средствами с использованием разнообразных технологий. Поставщикам услуг связи необходимо разработать комплексный план зоны обслуживания и развернуть сети выделенных оптических каналов в радиусе 300 метров от корпоративных пользователей. Кроме того, необходимо интегрировать многочисленные технологии, включая 5G, OTN, IP и PON, в единую оптическую сеть для рационального удовлетворения различных потребностей предприятий за счет дифференцированных средств организации выделенных каналов. Также они могут в полном объеме использовать имеющиеся у них сетевые ресурсы, в частности полностью оптоволоконные сетевые инфраструктуры городов, для развертывания единой многоцелевой сети и одного выделенного канала для обслуживания различных сервисов.

Детерминированные среды взаимодействия с эластичной и интеллектуальной архитектурой. Поставщикам услуг связи требуется простая, эластичная и интеллектуальная архитектура, исключающая перегрузки, постоянно обеспечивающая активный доступ и допускающая возможность масштабирования. Архитектура такого типа может способствовать достижению целевых уровней качества обслуживания, включая гарантированные показатели пропускной способности, задержки, надежности и времени предоставления услуг. Такая архитектура необходима для обеспечения детерминированной среды взаимодействия и монетизации соглашений о гарантированном уровне обслуживания.

Интеграция дифференцированных сред взаимодействия в облачные сети. Компания Huawei убеждена в том, что в будущем сетевые возможности приобретут фундаментальное значение. Границы сетей исчезнут, а облака и сети полностью объединятся. Поставщики услуг связи смогут диверсифицировать свои предложения, предоставляя самоопределяющиеся среды взаимодействия на всем протяжении пути пользователей от покупки до эксплуатации. Помимо облачных и сетевых пакетных услуг они будут предоставлять возможность перехода в облако через один транзитный участок, а также дифференцированные облачные и сетевые сервисы.

В конце своей речи г-н Дин отметил, что промышленное развитие и технический прогресс не происходят в отрыве друг от друга. Интеллектуальные средства сетевого взаимодействия предполагают подключение трех крупных инновационных сфер: построение интеллектуальных сетей, интеллектуальные облачные сети и синергия между вычислительными системами и сетями. Компания Huawei будет еще теснее сотрудничать со своими клиентами в целях повышения цифровой эффективности домов и предприятий с использованием двух формул монетизации и обеспечения интеллектуальных сред взаимодействия за счет повсеместного доступа к сетям. Совместные усилия позволят осуществить перевод отраслей на цифровые технологии и внедрение в цифровую экономику, оцениваемую в триллионы долларов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1313325/Ryan_Ding_speaks_UBBF_2020.jpg

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