Райан Дин, компания Huawei: «Экологичные ИКТ для создания новых ценностей»

«Все важные достижения в истории сопровождались значительным повышением энергоэффективности передачи информации, — пояснил Дин. — Увеличение выбросов углерода в результате взрывного роста объема данных станет глобальной проблемой, которую необходимо будет решить на протяжении следующих пяти–десяти лет. От повышения энергоэффективности будет зависеть дальнейшее развитие».

Согласно результатам сторонних исследований ожидается, что к 2030 году объем данных, генерируемых цифровыми сервисами, возрастет в 13 раз по сравнению с 2020 годом. Это означает, что если не улучшить энергоэффективность, то энергопотребление и углеродные выбросы отрасли ИКТ увеличатся в 2,3 раза. По мнению МСЭ, для достижения цели Парижского соглашения, сформулированной в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК), отрасли ИКТ необходимо сократить выбросы углерода по меньшей мере на 45% к 2030 году.

Г-н Дин сказал: «В настоящее время мы сталкиваемся с беспрецедентной проблемой: по мере того, как все больше отраслей переходят на цифровые технологии, начинает резко расти спрос на данные, что приведет к резкому росту энергопотребления. В то время, как весь мир пытается решить проблему изменения климата, отрасль ИКТ должна в срочном порядке достичь пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности».

Повышение энергоэффективности принесет операторам троякую пользу. Во-первых, миграция пользователей, обновление объектов и снижение энергопотребления сети будут означать экономию операционных расходов. Во-вторых, повышение энергоэффективности будет способствовать переходу пользователей сетей 2G и 3G на стандарты 4G и 5G. В-третьих, усилия операторов по сокращению углеродного следа положительно скажутся на состоянии окружающей среды и помогут им лучше выполнять свои обязательства перед обществом.

Для содействия операторам в достижении этих целей компания Huawei предложила тройное решение: экологичные объекты, экологичные сети и экологичная работа. Во-первых, она разработала решения для повышения энергоэффективности объектов за счет комплексного проектирования, использования новых материалов и выноса основного оборудования и блоков питания из помещений. Во-вторых, упрощенная сетевая архитектура компании ускоряет процесс передачи данных и поддерживает создание упрощенных, полнооптических и интеллектуальных сетей. Наконец, на операционном уровне компания Huawei предлагает решение, которое генерирует и распространяет политики оптимизации, делая энергоэффективность более наглядной и управляемой.

На сегодняшний день эти решения в области экологичного развития были внедрены операторами в более чем 100 странах. Например, в Германии разработанная компанией Huawei система PowerStar помогла реализовать поминутную самооптимизацию энергоэффективности, что значительно повысило энергоэффективность. В Испании разработанная компанией Huawei система оптоволоконной перекрестной коммутации (OXC) была применена в магистральной сети клиента, что позволило повысить энергоэффективность на 81% и снизить затраты на 29%. В Турции компания Huawei сделала объекты одного из заказчиков более экологичными, заменив помещения для оборудования шкафами и тем самым устранив необходимость в помещениях для оборудования и кондиционерах. Предполагается, что это решение позволит экономить ежегодно 19 000 кВт·ч электроэнергии на каждом объекте.

Huawei и ее операторы-партнеры уже совместно работают над увеличением своего положительного «углеродного следа», помогая углеродоемким отраслям повышать энергоэффективность с помощью решений в области ИКТ. Сокращение выбросов благодаря их решениям может в 10 раз превысить их собственные выбросы. Многие успешные примеры уже наблюдаются в таких ключевых углеродоемких отраслях, как портовая, угольная и металлургическая.

В конце своего выступления г-н Дин призвал к созданию единой общеотраслевой системы показателей, чтобы установить базовые критерии, которые позволили бы измерять энергоэффективность и служили бы ориентирами для экологичного развития отрасли ИКТ в целом. В завершение своей речи г-н Дин сказал: «Компания Huawei готова сотрудничать с операторами и создавать новые ценности с помощью экологичных ИКТ».

Система показателей энергоэффективности NCIe, предложенная компанией Huawei, была одобрена комиссией ИК5 МСЭ-Т, в настоящее время проводится этап консультаций с общественностью.

Неделя инноваций Win-Win·Huawei Innovation Week проходит с 18 по 21 июля в Шэньчжэне (Китай). С участием международных операторов, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения на ней рассматриваются такие темы, как стандарт 5.5G, экологичное развитие и цифровое преобразование, чтобы обсудить общий успех в цифровой экономике. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

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