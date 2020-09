RAILVIS.com : une véritable révolution du transport ferroviaire vient de démarrer !

Le transport ferroviaire de marchandises est désormais interconnecté grâce à la plateforme unique, moderne et sûre RAILVIS.com qui regroupe les capacités disponibles de location de wagons et de locomotives à travers toute l'Europe.

PRAGUE, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- RAILVIS.com, une plateforme novatrice en ligne dédiée au fret ferroviaire, qui relie efficacement l'ensemble des transporteurs ferroviaires européens, entre aujourd'hui en service opérationnel. La plateforme indépendante RAILVIS.com propose à ses utilisateurs la possibilité de trouver facilement et rapidement des capacités libres de locomotives ou de wagons, et grâce à la numérisation complète, elle permet un gain de temps tout à fait révolutionnaire, car elle est trente fois plus rapide que les processus de commande traditionnels.

Les entreprises ayant besoin de recourir au transport ferroviaire devaient jusqu'à présent faire une recherche très complexe des prestataires et comparer manuellement tous les éléments. Ensuite, il était nécessaire de communiquer avec chaque prestataire par courriel, téléphone ou en personne, le processus de commande était donc très long et fastidieux.

« Le processus traditionnel de commandes et d'offres de transport ferroviaire est hautement inefficace. L'idée de créer une plateforme indépendante en ligne, la plus conviviale possible pour l'utilisateur et facilitant toute la communication connexe, apparaît donc comme parfaitement logique. Nous sommes ravis de la proposer dès maintenant, ceci après une longue période d'essais et l'étude approfondie du marché. RAILVIS.com relie efficacement l'ensemble des sociétés ferroviaires européennes et favorise ainsi leur croissance », explique Adam Froněk, directeur et co-fondateur de RAILVIS.com.

RAILVIS.com est la première solution à regrouper de manière claire l'ensemble des options disponibles de location de wagons et de locomotives. Cette innovation permet un gain de temps considérable - les commandes qui prenaient jusqu'à présent des jours, voire des semaines, peuvent être traitées en 15 minutes grâce à RAILVIS.com.

La connexion à la plateforme est simple et rapide : à voir formulaire d´inscription

RAILVIS.com a été créée en 2019. L'équipe s'appuie sur des experts de haut niveau de toute l'Europe, disposant de plus de 16 ans d'expérience. L'objectif est la numérisation intégrale du commerce ferroviaire et l'interconnexion de l'ensemble des clients et des prestataires européens au sein d'un environnement unique, afin de maximiser l'efficacité des solutions logistiques. RAILVIS.com est représentée dans la plupart des pays européens.

Photos à télécharger

Related Links

https://railvis.com



SOURCE RAILVIS.com