Rain Carbon présente les médailles d'or, d'argent et de bronze à la cérémonie inaugurale de remise de prix de priorité à la sécurité

STAMFORD, Connecticut, 16 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., l'un des principaux producteurs mondiaux de produits à base de carbone, a remis des médailles d'or, d'argent et de bronze aux employés de ses sites de production au Canada et en Allemagne à la cérémonie inaugurale des prix de priorité à la sécurité (Safety-First Awards) de la société à New York.

Rain Carbon a annoncé en mai la création de la compétition de prix de priorité à la sécurité afin d'encourager les employés à recommander et à mettre en œuvre de nouvelles idées, pratiques et processus susceptibles d'améliorer de manière mesurable la santé et la sécurité sur le lieu de travail. La société recherchait, de manière tout aussi importante, des idées pouvant être adoptées dans l'ensemble de Rain Carbon.

« La sécurité est notre priorité numéro un et notre objectif est d'éliminer tous les incidents enregistrables. Je suis donc ravi d'avoir reçu 31 contributions provenant de 11 de nos 15 sites au cours de cette première année de compétition », a déclaré Gerry Sweeney, président de Rain Carbon. « La plupart des idées étaient très bonnes et elles seront partagées au sein de la société en tant que meilleures pratiques. Cependant, sur les 31 idées soumises, trois se sont clairement démarquées comme étant supérieures. »

Les médailles d'or ont été remises à l'équipe de Simon St-Onge, d'Éric Denis, de Pascal Cabana, de François Dupuis et de Marquis Lessard, des installations de production de polymères de la société située à Candiac, au Québec, Canada. Pour aider à améliorer l'entretien ménager de l'usine, l'équipe a mis en œuvre le logiciel POKA, qui permet aux employés de prendre des photos et de faire des vidéos de travaux d'entretien médiocres au moyen des iPad fournis à chaque service. Les employés partagent ensuite leurs photos et vidéos à l'aide du logiciel POKA, et ce, afin de prendre des mesures correctives et de consigner les améliorations.

Les médailles d'argent ont été attribuées à Carsten Holdermann et Christian Mende des installations de distillation et de matériaux de pointe de Rain Carbon à Duisburg, en Allemagne. Ils ont équipé les chariots élévateurs opérant dans l'entrepôt à hauts rayonnages d'un feu avant illuminant le sol à plusieurs mètres devant le chariot élévateur avec un faisceau bleu. Les personnes se promenant dans l'entrepôt sont ainsi averties d'un danger possible.

La médaille de bronze a été attribuée à Yves Berthiaume des installations de Candiac au Canada. Il a développé un système sur un ordinateur portable qui permet aux opérateurs d'arrêter à distance les réacteurs dans l'installation de production de polymères si un incident nécessitait l'évacuation de la salle de contrôle.

« Un lieu de travail sûr exige que nous donnions l'exemple », a déclaré Günther Weymans, directeur l'exploitation de Rain Carbon. « Ces huit employés, avec leurs idées primées, ont adopté ce concept et, ce faisant, font de Rain Carbon un lieu de travail plus sûr et meilleur. »

À propos de Rain Carbon Inc.

Rain Carbon Inc. est un producteur verticalement intégré, leader mondial de matériaux à base de carbone et de matériaux de pointe, qui constituent des matières premières essentielles pour les produits de base de la vie quotidienne. Nous menons des activités dans deux segments : le carbone et les matériaux de pointe. Notre segment d'activité Carbone transforme les sous-produits issus du raffinage pétrolier et de la production sidérurgique en produits à base de carbone à grande valeur, qui constituent des matières premières essentielles pour les secteurs de l'aluminium, des électrodes de graphite, du noir de carbone, de la préservation du bois, du dioxyde de titane, des matériaux réfractaires, et de plusieurs autres secteurs mondiaux. Notre segment d'activité Matériaux de pointe étend la chaîne de valeur de notre traitement du carbone via la transformation en aval innovante d'une partie de notre production de carbone et d'autres matières premières en matériaux de pointe à grande valeur et respectueux de l'environnement, qui constituent des matières premières primordiales pour les secteurs des produits chimiques spécialisés, des revêtements, de la construction, de l'automobile, du pétrole, ainsi que de plusieurs autres secteurs mondiaux. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.raincarbon.com.

