Rain Carbon rozpoczyna rozruch nowego zakładu uwodornionej żywicy węglowodorowej w Niemczech

STAMFORD, Connecticut, 15 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Rain Carbon Inc., wiodący globalny producent produktów na bazie węgla, zapoczątkowała dziś stopniowy rozruch zakładu produkcji uwodornionej żywicy węglowodorowej w Castrop-Rauxel w Niemczech. W pełni produkcji, którą zakład osiągnie w czwartym kwartale roku 2019, zaawansowana fabryka będzie mogła produkować do 50 000 ton żywicy rocznie i będzie filarem segmentu zaawansowanych materiałów Rain Carbon.

– W ciągu całej historii firmy innowacyjność i pomysłowość pomagały nam w produkowaniu surowców na bazie węgla, które wykorzystywane są w niezliczonej liczbie produktów życia codziennego – skomentował prezes Rain Carbon Gerry Sweeney w trakcie uroczystości otwarcia zakładu. – Dziś kontynuujemy tradycję, która powstała w 1898 r., kiedy to poprzedni zakład RÜTGERS produkował surowce na potrzeby kolei, a następnie wspierał rozwijającą się branżę BAKELITE. Nasza inwestycja w wysokości 60 milionów euro w ten zakład pozwoli Rain Carbon na produkcję zaawansowanych materiałów koniecznych do wypełnienia zmieniających się wymagań regulacyjnych i spełnienia rosnącego zapotrzebowania klientów na czystsze, szybsze i lżejsze produkty – dodał dyrektor.

– Bazowanie na duchu innowacji było częścią naszego DNA przez poprzednie 120 lat. Jednym z produktów, które będą powstawać w Castrop-Rauxel to nasze nowe żywice NOVARES® pure – dodał Sweeney. – Żywice tak czyste, jak woda, dorównają czystością każdemu dostępnemu produktowi konkurencji i zapewnią klientom dostęp do czystszej alternatywy w produktach takich, jak opakowania żywności i produktów higieny osobistej. Innowacje można dostrzec także w naszych własnych technologiach produkcji żywicy i w przyjaznej środowisku fabryce wodoru budowanej przez Messer Group – dodał dyrektor.

– Postępy te są ważne nie tylko dla Rain Carbon – nadmienił dyrektor. – Odgrywają one dużą rolę dla całego regionu, przynoszą miejsca pracy na miarę XXI wieku, w tym 30 nowych posad w Rain Carbon i 45 u podwykonawców i w regionie. Ponadto zakład wprowadzi nowe produkty i technologie do Zagłębia Ruhry. Tak samo ważny jest potencjał zakładu w zakresie przyciągania nowych klientów do regionu ze względu na strategiczną lokalizację w zachodniej części Niemiec, dzięki której klienci z Europy mogą korzystać z krótszych i tańszych łańcuchów dostaw żywicy typu water-white i innych zaawansowanych materiałów do tej pory importowanych z Azji – dodał dyrektor.

– Zakład produkcji uwodornionej żywicy węglowodorowej, który został dziś otwarty, jest dowodem na innowacyjność branży chemicznej w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jednocześnie symbolizuje także wydajność procedury zatwierdzenia budowy, która zajęła mniej niż rok. Oznacza to, że nasza polityka usuwania barier administracyjnych, zwana „unleashing", sprawdza się i poprawia warunki dla lokalnego przemysłu. Sukcesy w branży chemicznej mają także pozytywny wpływ na wiele innych dziedzin gospodarki – skomentował profesor dr Andreas Pinkwart, Minister Spraw Gospodarczych, Innowacji, Cyfryzacji i Energii w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W zakresie roli odgrywanej przez Messer Group w projekcie będącym pierwszym zakładem wodorowym wznoszonym i instalowanym przez firmę w Niemczech główny dyrektor wykonawczy firmy Stefan Messer stwierdził, że „Niemcy muszą nadal rozbudowywać pozycję lidera w badaniach i rozwoju i skupiać się na celach polityki środowiskowej i postanowieniach z Paryża, a strategiczna i ekologiczna produkcja oraz zastosowanie wodoru łączy oba zagadnienia".

Rain Carbon Inc. to wiodący, wertykalnie zintegrowany producent produktów na bazie węgla i materiałów zaawansowanych będących niezbędnymi surowcami w podstawowych produktach życia codziennego. Prowadzimy działalność w dwóch segmentach: węgiel i materiały zaawansowane. Dział węgla zajmuje się przetwarzaniem produktów ubocznych powstałych w procesie rafinacji ropy i produkcji stali w wysokiej jakości produkty na bazie węgla, które są kluczowymi surowcami w produkcji aluminium, elektrod grafitowych, sadzy, konserwantów drewna, tlenku tytanu, produktów ogniotrwałych i w kilku innych globalnych branżach. Dział materiałów zaawansowanych przedłuża łańcuch wartości przetwarzania węgla przez innowacyjną transformację typu downstream części produktów węglowych i innych surowców w wysokiej jakości, przyjazne środowisku, zaawansowane materiałowo produkty kluczowe w branżach chemikaliów, powłok, konstrukcji, motoryzacji, ropy i nie tylko. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.raincarbon.com.

