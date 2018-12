Rain Carbon vergibt Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen auf erster „Safety-First"-Siegerehrung

STAMFORD, Connecticut, 15. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., ein führender globaler Produzent von Produkten auf Kohlenstoffbasis, hat gestern Abend auf der ersten „Safety-First"-Siegerehrung in New York City an Mitarbeiter seiner Produktionsanlagen in Kanada und Deutschland Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen verliehen.

Rain Carbon hat im Mai seinen ersten „Safety-First"-Preiswettbewerb ausgerufen, um Mitarbeiter zur Empfehlung und Umsetzung neuer Ideen, Praktiken und Prozesse zu inspirieren, die zu einer messbaren Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz führen. Dabei ging es Rain Carbon auch um Ideen, die sich quer durch die gesamte Firma realisieren lassen.

„Sicherheit hat bei uns absolute Priorität. Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, alle meldungspflichtigen Vorfälle zu beseitigen. Daher freue ich mich außerordentlich über 31 Beiträge von 11 unserer 15 Niederlassungen im ersten Jahr des Wettbewerbs", sagte Rain Carbon President Gerry Sweeney. „Viele der Ideen waren sehr gut und werden im Unternehmen als Best Practices eingeführt. Von den 31 eingereichten Ideen waren aber drei besonders überragend."

Mit Gold-Medaillen wurde das Team aus Simon St-Onge, Eric Denis, Pascal Cabana, Francois Dupuis und Marquis Lessard von der Polymer-Produktionsanlage in Candiac (Quebec, Kanada) ausgezeichnet. Um die Haushaltung in dem Werk zu verbessern, hat das Team POKA-Software implementiert. Damit können Mitarbeiter mit iPads, die jeder Abteilung zur Verfügung gestellt wurden, Bilder und Videos von mangelhafter Haushaltung aufnehmen. Mitarbeiter teilen die Bilder und Videos dann mit der POKA-Software, damit das Problem behoben werden kann. Die Verbesserungen werden dann aufgezeichnet.

Silber-Medaillen gingen an Carsten Holdermann und Christian Mende in Rain Carbons Anlage für Destillation und moderne Werkstoffe in Duisburg (Deutschland). Sie hatten die Idee, Gabelstapler im Hochregallager mit einem Scheinwerfer auszustatten, der ein paar Meter vor dem Gabelstapler einen blauen Punkt auf den Boden projiziert, damit Fußpersonal im Lager vor einer möglichen Gefahr gewarnt wird.

Yves Berthiaume vom kanadischen Candiac-Werk konnte sich über die Bronze-Medaille freuen. Er hat ein Laptop-basiertes System entwickelt, mit dem das Bedienpersonal die Reaktoren in der Polymer-Produktionsanlage ortsfern abschalten kann, falls der Kontrollraum aufgrund eines Vorfalls evakuiert werden muss.

„Ein sicherer Arbeitsplatz erfordert, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Rain Carbon Chief Operating Officer Günther Weymans. „Diese acht Mitarbeiter haben mit ihren preisgekrönten Ideen dieses Konzept verinnerlicht – und damit Rain Carbon zu einem sichereren und besseren Arbeitsplatz gemacht."

