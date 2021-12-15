Rainwater объявляет лауреатов своего третьего ежегодного конкурса исследователей мозга

Благотворительный фонд Rainwater объявляет лауреатов третьего ежегодного конкурса на призы Rainwater за исследования мозга

Награжденные получили признание за свои авангардные научные открытия в области нейродегенеративных заболеваний

ФОРТ-УЭРТ, шт. Техас, 16 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Благотворительный фонд Rainwater — один из крупнейших независимых спонсоров исследований в области нейродегенеративных заболеваний, сегодня объявил д-ра Элисон Гоэйт (Alison Goate), профессора Jean C. and James W. Crystal и председателя кафедры генетики Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, и д-ра Мартина Кампманна (Martin Kampmann), доцента кафедры нейродегенеративных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско, лауреатами Премии Rainwater за выдающееся новаторство в области нейродегенеративных исследований и Премии Rainwater для прогрессивного начинающего ученого соответственно.

Д-р Гоэйт, профессор Jean C. and James W. Crystal и председатель кафедры генетики Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, уже более тридцати лет является одним из ведущих специалистов в области генетики таупатии. Ее ранняя работа была сосредоточена на менделевских формах деменции, что привело к выявлению мутаций в генах APP, PSEN1 и MAPT в качестве причин болезни Альцгеймера и фронтотемпоральной деменции. Эти революционные открытия подготовили почву для механистических исследований и разработки терапевтических средств. В последние годы д-р Гоэйт вносит большой вклад в использование 2- и 3-мерных органоподобных культур для получения более полного представления о влиянии различных вариантов на риск возникновения деменции, обеспечивая углубленное понимание молекулярных изменений, вызываемых этими генетическими факторами риска.

«Эта премия имеет для меня особое значение, поскольку я уже более 10 лет участвую в программе Tau Consortium благотворительного фонда Rainwater, — заявила д-р Гоэйт. — Моя деятельность требует командной работы и совместного формирования знаний, чтобы менять ситуацию вместе. Принимая эту награду, я осознаю, что представляю многих других людей и не была бы сейчас там, где нахожусь, без всех них».

Д-р Кампманн, доцент кафедры нейродегенеративных заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и его лаборатория провели первые геномные скрининги на базе CRISPR в нейронах человека для систематического выявления генов, контролирующих выживание нейронов. Он также сыграл одну из ключевых ролей в предоставлении первого молекулярного описания нейронов, особенно уязвимых к болезни Альцгеймера. Работа д-ра Кампманна демонстрирует его замечательную способность сочетать передовые технологии с твердой решимостью раскрывать скрытые биологические закономерности.

«Для меня большая честь получить эту невероятную награду, и я признателен за поддержку благотворительному фонду Rainwater и сообществу исследователей таупатии, — заявил д-р Кампманн. — Для меня это означает, что благотворительный фонд Rainwater настолько преобразил свою поддержку наших исследований, что позволил нам внедрить новые подходы в сферу патологий тау-белка».

Призовая программа Rainwater благоприятствует научным открытиям за счет повышения осведомленности о пробелах в нейродегенеративных исследованиях, привлечения новых исследователей в сферу таупатии и поощрения научных достижений, которые могут привести к созданию прогрессивных и эффективных методов лечения. Призовая программа включает в себя четыре основные категории призов. Вышеупомянутые премии за выдающееся новаторство (250 тысяч долларов США) и для прогрессивного начинающего ученого (150 тысяч долларов США) будут вручены на конференции Global Tau 2022 в г. Вашингтоне 23 февраля 2022 года. Призовая программа Rainwater также предусматривает награды за реализацию поставленных задач, которые будут вручены только по достижении определенных научных рубежей или революционных методов лечения. Эти призы варьируются от 2 млн долларов США для удовлетворения конкретных потребностей в разработке клинических моделей, раннем обнаружении, биомаркерах и базовом понимании механизма заболевания до 10 млн долл. США для одобренного FDA лекарственного средства, предотвращающего и/или устраняющего ущерб от ПСПВ. Призы в категориях рубежей и прорывов будут вручаться в будущем по мере достижений и открытий.

«Благотворительный фонд Rainwater признателен за возможность наградить д-ра Гоэйт и д-ра Кампманна за их прорывную и в высшей степени коллективную деятельность в сфере нейродегенеративных заболеваний, — заявила д-рЭми Роммель (Amy Rommel), директор научных программ благотворительного фонда Rainwater. — Неудивительно, что эти два всемирно известных исследователя также тесно сотрудничают между собой, имеют совместные публикации и вместе работают над несколькими важными программами».

Д-р Гоэйт и д-р Кампманн были номинированы коллегами и сослуживцами на основе опубликованных и рецензированных исследований, связанных с нейродегенеративными заболеваниями. Они были отобраны с учетом их научных исследований, лидирующих ролей, наставничества и позитивного влияния внутри научного сообщества. Оба победителя являются участниками программы Tau Consortium, запущенной благотворительным фондом Rainwater в 2010 году, которая обеспечивает подготовку научных исследований мирового класса и изыскания новых лекарственных средств с целью лечения и профилактики первичных таупатий, в частности прогрессирующего супрануклеарного пареза взора, а также вторичных таупатий, в частности болезни Альцгеймера. Призы Rainwater финансируются отдельно от благотворительного фонда Rainwater, а лауреаты номинируются отборочным комитетом, работающим независимо от программы Tau Consortium.

Более подробная информация о лауреатах этого года представлена на сайте www.rainwaterprize.org.

Информация о медицинских исследованиях благотворительного фонда Rainwater

Благотворительный фонд Rainwater (Rainwater Charitable Foundation, RCF) был создан в начале 1990-х годов известным частным инвестором и филантропом Ричардом Рейнуотером (Richard E. Rainwater). RCF поддерживает ряд программ в сфере образования по системе К-12, медицинских исследований и других социально значимых проектов. Для выполнения своей миссии по ускорению разработки новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных расстройств, связанных с патологиями тау-белка, подразделение медицинских исследований благотворительного фонда Rainwater управляет программой Tau Consortium и призовой программой Rainwater. Фонд Rainwater, в который на сегодняшний день вложено более 100 миллионов долларов, способствовал проведению клинических исследований восьми лекарственных средств с участием людей. Более подробная информация представлена на сайтах http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.org и https://tauconsortium.org/.

Контакты организации:

Amy Rommel (Эми Роммель)

Директор научных программ благотворительного фонда Rainwater

[email protected]

(817) 820-2752

Контакты для прессы:

Brittney Young (Бритни Янг)

Вице-президент компании Edelman

[email protected]

(470) 652-8992

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SOURCE The Rainwater Charitable Foundation