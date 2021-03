Rakuten Advertising nomme de nouveaux leaders pour l'Amérique du Nord et les marchés internationaux

Des vétérans de l'industrie, Anthony Capano et Rakhee Jogia, sont nommés directeur général pour l'Amérique du Nord et directrice générale à l'international

SAN MATEO, Californie, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Publicité Rakuten a annoncé aujourd'hui qu'Anthony Capano a été nommé directeur général pour l'Amérique du Nord et que Rakhee Jogia succédera à Capano en tant que directrice générale à l'international. Capano et Jogia se concentreront sur la croissance du leader mondial du marketing et de la publicité à la performance grâce à une stratégie et un service client inégalés, à l'innovation technologique, à l'expansion des stocks et au renforcement des partenariats avec des marques et des éditeurs du monde entier.

« Anthony et Rakhee ont permis une croissance significative pour nos clients annonceurs et éditeurs dans le monde entier. Leur grande expérience dans la création de nouvelles opportunités de revenus supplémentaires continuera à nous positionner comme le meilleur partenaire pour les spécialistes du marketing qui cherchent à atteindre un public nouveau et mondial », a déclaré Jeff Wender, directeur général des finances de Rakuten Advertising. « Le style de leadership inspirant d'Anthony et son expertise approfondie en marketing de performance et en médias nous aideront à réaliser notre ambitieuse stratégie de croissance en Amérique du Nord. L'accent mis par Rakhee sur le développement des relations commerciales et des relations avec les éditeurs nous permettra d'offrir le plus haut niveau de service et de stratégie à nos partenaires mondiaux. »

Capano a occupé le poste de directeur général chez Rakuten Advertising pendant près de dix ans, en commençant par l'Australie avant de s'installer à Londres en tant que directeur général à l'international (APAC, EMEA et LATAM). En occupant ses nouvelles fonctions, Capano créera de nouvelles opportunités pour les marques grâce à une plus grande intégration des propriétés de Rakuten Americas, à l'expansion du réseau d'éditeurs de la société et à l'identification de nouveaux domaines d'innovation.

« Nous avons toujours pensé qu'une publicité efficace exigeait plus que de la technologie. Le véritable succès est obtenu en associant la technologie aux partenariats, au service, à l'ampleur, aux connaissances et à la portée mondiale d'un écosystème publicitaire de classe mondiale », a déclaré Anthony Capano. « Nous sommes fortement investis dans l'avancement de la technologie et l'évolution du secteur de la publicité. Je suis honoré de faire partie d'une grande équipe de direction et de me consacrer à l'avancement de la valeur génératrice de revenus du marketing de performance et de l'influence stratégique des médias. »

En tant que directrice générale à l'international, Jogia supervisera les marchés EMEA, LATAM et APAC pour Rakuten Advertising, en s'appuyant sur une dizaine d'années d'expérience en matière de programmation et d'affiliation au sein de l'entreprise. Au cours des trois dernières années, Jogia s'est concentrée sur les partenariats internationaux et plus récemment en tant que vice-présidente des partenariats avec les éditeurs, au niveau international. Pendant son séjour chez Rakuten Advertising, elle a été nommée dans le Top 100 : The Drum « Digerati » et dans le top 50 Industry Playersfans de PerformanceIN, et a été présélectionnée pour le titre de AdPersonality of the Year dans ExchangeWire « A to Z of Women in AdTech T. »

« Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir l'opportunité de piloter les objectifs commerciaux et les plans de croissance de nos clients, d'autant plus que nous continuons à les aider à naviguer sur un marché qui évolue rapidement », a déclaré Rakhee Jogia. « Nous sommes fiers d'offrir l'excellence dans le monde entier et nous nous tournerons vers l'intérieur pour renforcer et développer notre personnel afin qu'il puisse exceller dans ses fonctions et guider nos marques et nos éditeurs dans la période de reprise économique à venir. À cette fin, nous prévoyons de lancer de nouvelles initiatives qui aideront les entreprises, à chaque étape de leur parcours de croissance, à tirer pleinement parti de la puissance combinée du marketing de marque et de performance. »

Capano sera en poste au siège social de la société à San Mateo en Californie et Jogia aura son bureau à Londres.

À propos de Rakuten Advertising

Rakuten Advertising met en relation les principales agences, des marques et des éditeurs avec des consommateurs actifs et engagés du monde entier. Grâce à l'accès aux diverses propriétés et audiences médiatiques de Rakuten, associé à un réseau de performance primé et à des recherches exclusives sur les consommateurs, Rakuten Advertising crée les conditions idéales pour atteindre de nouveaux clients et maintenir une fidélité durable. Grâce à ses technologies de pointe, ses données et ses services stratégiques, Rakuten Advertising est en mesure de proposer un ensemble différencié de solutions de marketing et de publicité, tout en faisant continuellement progresser le secteur. Il s'agit d'une division de Rakuten Inc. (4755 : TOKYO), l'une des principales sociétés de services Internet au monde. Le siège social de la société est situé à San Mateo en Californie et dispose de bureaux dans les régions EMEA, APAC, LATAM et en Amérique du Nord. Pour en savoir plus www.RakutenAdvertising.com.

