Rakuten Advertising setzt neue Führungskräfte für Nordamerika und Internationale Märkte ein

Die Branchenexperten Anthony Capano und Rakhee Jogia werden mit den Positionen Managing Director für Nordamerika und International Managing Director betraut

SAN MATEO, Kalifornien, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Rakuten Advertising gab heute bekannt, dass Anthony Capano zum Managing Director für Nordamerika ernannt wurde und Rakhee Jogia die Nachfolge Capanos als International Managing Director antreten wird. Capano und Jogia werden ihre Arbeit darauf ausrichten, die Position des marktführenden Unternehmens durch eine beispiellose Kundenstrategie und -betreuung, technologische Innovationen, die Erweiterung des Inventars und die Stärkung von Partnerschaften mit Marken und Publishern weltweit auszubauen.

„Anthony und Rakhee haben für unsere Werbe- und Publisher-Kunden weltweit ein signifikantes Wachstum erzielt. Ihre umfangreiche Erfahrung bei der Erschließung neuer und erweiterter Umsatzpotenziale wird uns weiterhin zum besten Partner für Vermarkter machen, die neue und globale Zielgruppen erreichen wollen", so Jeff Wender, Chief Revenue Officer bei Rakuten Advertising. „Anthonys inspirierender Führungsstil und seine umfassende Erfahrung im Bereich Performance Marketing und Medien werden uns helfen, unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie für Nordamerika erfolgreich umzusetzen. Rakhees konsequenter Fokus auf die Förderung von Geschäfts- und Publisher-Beziehungen wird dafür sorgen, dass wir unseren globalen Partnern das höchste Niveau an Service und Strategie bieten können."

Capano war knapp ein Jahrzehnt als Managing Director bei Rakuten Advertising tätig. Er begann in Australien, bevor er als International Managing Director (APAC, EMEA und LATAM) nach London wechselte. In seiner neuen Position wird Capano neue Geschäftsmöglichkeiten für Marken schaffen, die sich aus der stärkeren Vernetzung der Angebote Rakuten Americas ergeben, und das Publisher-Netzwerk des Unternehmens erweitern sowie neue Innovationsgebiete erschließen.

„Wir waren stets davon überzeugt, dass effektive Werbung mehr als nur Technologie erfordert. Wahrer Erfolg ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Technologie, Partnerschaften, Dienstleistungen, Skalierung, Know-how und der globalen Ausrichtung eines erstklassigen Werbe-Ökosystems", erklärt Anthony Capano. „Wir investieren massiv in die Weiterentwicklung der Technologie und die Förderung der Werbeindustrie. Ich fühle mich geehrt, Teil eines großartigen Führungsteams zu sein und setze mich dafür ein, den umsatzsteigernden Wert des Performance Marketings und den strategischen Einfluss der Medien voranzutreiben."

Als International Managing Director wird Jogia die EMEA-, LATAM- und APAC-Märkte für Rakuten Advertising betreuen und dabei auf ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen programmatische Werbung und Affiliate-Marketing zurückgreifen. In den vergangenen drei Jahren konzentrierte sich Jogia auf internationale Partnerschaften, zuletzt in ihrer Rolle als Vice President of Publisher Partnerships, International. Während ihrer Tätigkeit bei Rakuten Advertising wurde sie in die Top 100: The Drum „Digerati" aufgenommen und von PerformanceIN als eine der „Top 50 Industry Players" ausgewiesen. Außerdem kam sie in die engere Auswahl für die Auszeichnung „Ad Tech Personality of the Year" in ExchangeWire's "A to Z of Women in AdTech".

„Ich freue mich sehr darüber, zur Umsetzung der Geschäftsziele und Wachstumspläne unserer Kunden beizutragen, insbesondere wenn wir sie darin unterstützen, sich in einem schnell wandelnden Markt zurechtzufinden", so Rakhee Jogia. „Wir sind stolz darauf, rund um den Globus hervorragende Leistungen zu erbringen, richten unseren Blick aber auch nach innen, um unsere Mitarbeiter zu stärken und weiterzubilden, damit sie ihre Aufgaben erfolgreich meistern und unsere Marken und Publisher bestmöglich durch die kommende Phase der wirtschaftlichen Erholung begleiten können. Zu diesem Zweck planen wir die Einführung neuer Initiativen, die Unternehmen in den verschiedenen Phasen ihrer Wachstumsentwicklung unterstützen, um die kombinierte Kraft von Marken- und Performance-Marketing besser auszuschöpfen."

Capano wird in der Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens in San Mateo, Kalifornien, und Jogia in der Londoner Niederlassung tätig sein.

Über Rakuten Advertising

Rakuten Advertising verbindet führende Agenturen, Marken und Publisher mit aktiven und engagierten Verbrauchern auf der ganzen Welt. Durch den Zugang zu Rakutens vielfältigen Medienangeboten und Zielgruppen, vereint mit einem preisgekrönten Performance-Netzwerk und firmeneigener Verbraucherforschung, schafft Rakuten Advertising die richtigen Voraussetzungen, um neue Kunden zu erreichen und langfristig zu binden. Basierend auf fortschrittlicher Technologie, Datendiensten und strategischen Leistungen ist Rakuten Advertising bestens dafür gerüstet, eine umfassende Palette an Marketing- und Werbelösungen anzubieten und die Branche kontinuierlich voranzutreiben. Das Unternehmen ist Teil von Rakuten Inc. (4755: TOKYO), einem der weltweit führenden Internet-Dienstleistungsunternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Mateo, Kalifornien, mit Niederlassungen in ganz EMEA, APAC, LATAM und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sie unter www.RakutenAdvertising.com.

Kontakt:

Lisa Tadje

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1422977/Rakuten_Advertising_Logo.jpg

Related Links

http://www.RakutenAdvertising.com



SOURCE Rakuten Advertising