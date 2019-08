Rakuten Medical obtient un investissement supplémentaire de Rakuten pour développer les capacités de sa plateforme de photo-immunothérapie

Cet investissement stimulera également son développement clinique et son expansion opérationnelle et commerciale dans le monde

SAN MATEO, Californie et TOKYO, 2 août 2019 /PRNewswire/ -- Rakuten Medical, Inc., une société mondiale de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements du cancer ciblant la précision et basés sur sa plateforme de photo-immunothérapie (PIT) exclusive, a levé environ 100 millions USD le 31 juillet 2019, dans le cadre d'un financement d'actions privilégiées de Série C-1 auprès de Rakuten, Inc., un leader mondial en services internet qui a son siège au Japon. Cet investissement porte à 22,6 % la participation de Rakuten dans Rakuten Medical.

Rakuten Medical compte utiliser cette injection supplémentaire de capital pour élargir le développement de la plateforme PIT axée sur l'oncologie de la société, consolider ses fonctions opérationnelles et commerciales, et fournir des ressources dans le but d'identifier et d'évaluer de nouveaux composés expérimentaux et de nouvelles indications pour le traitement potentiel d'autres types de cancers utilisant la PIT.

« L'investissement supplémentaire de Rakuten renforce notre engagement à accélérer le développement opérationnel et commercial de Rakuten Medical », a expliqué Mickey Mikitani, président et PDG de Rakuten Medical. « Je suis d'avis que nous pouvons cultiver un écosystème de soins de santé durable fournissant aux patients un accès sûr et facile au traitement du cancer, et à des soins améliorés de cette maladie, indépendamment de leur nationalité ou de leur revenu. Sur le plan culturel, le secteur de la technologie a révolutionné la société en étant audacieux, axé sur l'action et innovant, et Rakuten Medical espère faire de même en explorant des opportunités qui combineront l'expertise en technologie de Rakuten avec la plateforme de photo-immunothérapie de premier ordre de Rakuten Medical. »

Cet investissement supplémentaire fera de Rakuten Medical une société affiliée de Rakuten selon la méthode de la mise en équivalence au troisième trimestre de l'exercice en cours.

À propos de la photo-immunothérapie

La photo-immunothérapie (PIT) est une plateforme expérimentale de traitement du cancer qui consiste en une combinaison de médicament et d'appareil utilisant des anticorps monoclonaux conjugués à un colorant (IRDye® 700DX). Il y a lieu de croire que l'excitation transitoire d'IRDye 700Dx avec une lumière rouge non thermique (690 nm) produit une activité anti-cancéreuse, ce qui est médié par des processus biophysiques pouvant compromettre l'intégrité de la membrane des cellules. L'exigence d'une liaison ciblée du conjugué anticorps-IR700 à un antigène spécifique sur la surface cellulaire et l'illumination subséquente est censé entraîner une destruction rapide et sélective des cellules et une nécrose tumorale avec des effets minimes sur le tissu normal environnant. La PIT peut également entraîner l'induction systémique d'une immunité naturelle et adaptative.

À propos de Rakuten Medical

Rakuten Medical est une société de biotechnologie mondiale au stade clinique à financement privé dont les bureaux sont situés aux États-Unis, au Japon, à Taiwan, en Allemagne et aux Pays-Bas. Rakuten Medical entend devenir un leader en matière de médicaments ciblant la précision à l'aide de sa plateforme de photo-immunothérapie exclusive, étudiée dans des essais cliniques en cours, en évaluant sa sécurité d'emploi et son efficacité en tant qu'option de traitement du cancer pouvant être administrée indépendamment, ou en combinaison avec d'autres médicaments. Le produit phare de Rakuten Medical, ASP-1929, a obtenu la désignation de procédure d'évaluation accélérée (Fast Track) de la FDA et du Ministère japonais de la Santé, du Travail et de l'Aide sociale ; la société est en cours d'essai clinique de phase 3 mondial pour le carcinome squameux récurrent de la tête et du cou. D'autres études de phase 2 sont également en cours sur la PIT ASP-1929 dans le but d'évaluer sa sécurité d'emploi chez des patients atteints d'autres types de cancer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rakuten-med.com.

À propos de Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE : 4755) est un leader mondial en matière de services Internet qui habilitent les particuliers, les communautés, les entreprises et la société. Fondée à Tokyo en 1997 en tant que marché en ligne, la société Rakuten a pris de l'expansion pour offrir des services de commerce électronique, de technologie financière, de contenu numérique et de communication à plus de 1,2 milliard de membres à travers le monde. Le Rakuten Group emploie plus de 17 000 personnes et exerce ses activités dans 30 pays et régions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://global.rakuten.com/corp/.

Développement corporatif et commercial mondial & Coordonnées médias Abhijit Bhatia Melissa Conger abhijit.bhatia@rakuten-med.com melissa.conger@rakuten-med.com

Déclaration prévisionnelle

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles faites conformément aux dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis qui sous-entendent des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire varier sensiblement l'expérience et les résultats réels de Rakuten Medical des attentes et des résultats anticipés exprimés dans ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles incluent, notamment, des informations concernant les bénéfices du financement, les utilisations prévues des fonds levés dans le financement par Rakuten Medical et leurs effets, l'intégration de technologies entre Rakuten, Inc. et Rakuten Medical, la commercialisation des services liés aux produits de Rakuten Medical tels que ASP-1929 et d'autres initiatives visant l'approbation règlementaire de leur vente et de leur commercialisation. Ces produits pourraient ne pas obtenir l'approbation règlementaire pour être vendus et commercialisés, ou ne pas remporter de succès sur le plan commercial. Les déclarations prévisionnelles peuvent suggérer, notamment, une rentabilité, une efficacité et une sécurité d'emploi potentielles, et le statut de la demande d'approbation. Rakuten Medical a dans certains cas identifié ces déclarations prévisionnelles en utilisant des mots tels que « anticipe », « croit », « espère », « estime », « examine », « s'attend à ce que », « envisage », « potentiel », « pourra », « suggère », « plans », « stratégies », « probable », l'emploi du futur, ainsi que d'autres expressions similaires. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des faits historiques ni des indications de la performance future. De telles déclarations prévisionnelles sont basées sur les croyances, attentes et hypothèses actuelles de Rakuten Medical concernant l'avenir de son entreprise, ses stratégies et ses plans futurs, ses projections, les évènements et tendances anticipés, l'économie, ainsi que d'autres situations futures. Comme les déclarations prévisionnelles concernent le futur, elles sont assujetties à des incertitudes, des risques inhérents et des changements de circonstances qui sont difficiles à prédire et dont plusieurs échappent au contrôle de Rakuten Medical. Les résultats et la situation financière de Rakuten Medical pourront varier sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prévisionnelles. Vous ne devez donc pas vous fier à une quelconque de ces déclarations prévisionnelles. Par ailleurs, ce communiqué de presse émet un avis concernant des données de recherche clinique, d'où l'utilisation d'expressions telles que « important », « notable » et « anormal. » Les études cliniques en cours impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de ceux reflétés dans de telles déclarations, y compris l'incertitude quant au succès de l'approbation règlementaire ou de la commercialisation d'ASP-1929 qui pourraient être impactés, notamment, par des problèmes liés au processus de fabrication d'ASP-1929, la survenue d'évènements adverses liées à la sécurité d'emploi, le manquement à démontrer son bénéfice thérapeutique, et d'autres risques et incertitudes, à la fois raisonnables et déraisonnables. Rakuten Medical rejette toute obligation de publier les résultats des révisions d'une quelconque de ces déclarations prévisionnelles qui pourraient être faites pour refléter de nouvelles informations, des évènements ou des circonstances postérieurs à la date de ce communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'évènements imprévus, sauf si la loi ou la règlementation en vigueur l'exige. Dans le cas où les déclarations prévisionnelles de Rakuten Medical feraient l'objet d'une ou de plusieurs révisions, il ne faut pas présumer que de telles révisions ou autres déclarations prévisionnelles seront révisées par la suite.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/829012/Rakuten_Medical_Logo.jpg

SOURCE Rakuten Medical, Inc.