Ramada by Wyndham convida os hóspedes a experimentar o mundo através da nova oferta de vinhos tintos inspirada na marca

LONDRES, 8 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Ramada by Wyndham é uma das marcas de hotéis mais reconhecidas do mundo, com mais de 850 locais em mais de 60 países. Se os viajantes estão se aventurando nos confins da Terra, ou simplesmente na outra ponta da cidade, o Ramada convida todos a "Say Hello to Red", uma cor que simboliza a abordagem calorosa e acolhedora da hospitalidade da marca. Para dar vida à presença global e à cor característica da marca, o Ramada uniu-se ao especialista em vinhos, autor e prolífico blogueiro, Jamie Goode, para criar uma lista especial de vinhos tintos que oferece aos hóspedes uma amostra dos muitos destinos empolgantes nos quais os hotéis Ramada podem ser encontrados.

Jamie Goode é um renomado escritor e especialista em vinhos de renome internacional. Ele tem doutorado em biologia vegetal e é o fundador da wineanorak.com, um dos recursos vinícolas mais completos da web. Com base na sua experiência e paixão pelo vinho, Jamie selecionou cuidadosamente uma lista exclusiva de vinhos tintos para o Ramada, combinando uvas de algumas das mais famosas regiões vinícolas do mundo com sabores menos conhecidos, mas distintos.

Jamie Goode comentou: "O Ramada foi a marca de hotel ideal para fazer uma parceria nesse projeto porque minha paixão pelo vinho e a paixão pela hotelaria do Ramada criaram uma combinação perfeita. A presença intercontinental da marca em alguns dos destinos mais conhecidos do mundo, bem como em locais menos frequentados, forneceu muita inspiração na criação de uma experiência única e excitante de degustação de vinhos tintos. Espero que os hóspedes e visitantes do hotel sejam encorajados pela minha seleção de vinhos a experimentar algo novo e diferente."

Ramada by Wyndham faz parte do Wyndham Hotels & Resorts, o centro de hotelaria com mais de 9.000 hotéis em mais de 80 países.

A Ramada Red Wine List será lançada hoje em hotéis selecionados:

Reino Unido: Ramada Telford Ironbridge, Ramada Hotel and Suites Coventry, Ramada Hounslow Heathrow East e Ramada London North M1

Itália: Ramada Plaza Milano e Ramada Naples

e Turquia: Ramada Tekirdağ, Ramada Uşak e Ramada Plaza Istanbul City Centre

e Emirados Árabes Unidos: Ramada Jumeirah e Ramada Plaza Jumeirah Beach

Ramada Plaza Palm Grove Praia de Juhu (Índia) , Ramada Plaza Bucareste Convention Center (Romênia), Ramada Resort Dar Es Salaam (Tanzânia) e Ramada Amsterdam Airport Schiphol (Holanda)

FONTE Ramada by Wyndham