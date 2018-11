Ramada by Wyndham convie ses hôtes à goûter le monde à travers une nouvelle offre de vins rouges qui s'inspire de la marque

LONDRES, 8 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Ramada by Wyndham est l'une des marques d'hôtels les plus renommées au monde, avec pas moins de 850 emplacements dans plus de 60 pays. Que les voyageurs s'aventurent au bout du monde, ou simplement aux confins de la ville, Ramada les invite à « Say Hello to Red » (Saluer la couleur rouge), une couleur qui est venue symboliser l'approche chaleureuse et accueillante de la marque en matière d'hospitalité. Pour donner vie à la présence mondiale et à la couleur distinctive de la marque, Ramada s'est associée à Jamie Goode, un expert en vins, auteur et blogueur afin de confectionner une liste de vins rouges spéciale. Le but étant d'offrir aux hôtes un avant-goût de certaines des destinations les plus fascinantes où il est possible de trouver les hôtels Ramada.

Jamie Goode est un auteur et expert en vins de renommée internationale. Il est titulaire d'un PhD en biologie des plantes et est le fondateur de wineanorak.com, l'une des ressources traitant du vin les plus complètes sur le Web. S'appuyant sur son expertise et sa passion pour le vin, Jamie a minutieusement élaboré une liste de vins rouges exclusive pour Ramada, combinant les vignes de certaines des régions viticoles les plus renommées au monde avec des saveurs moins connues, mais toutefois caractéristiques.

Jamie Goode a commenté : « Ramada était pour moi la marque d'hôtel idéale avec laquelle m'associer car ma passion pour le vin et la passion de Ramada pour l'hospitalité correspondent parfaitement pour ce projet. La présence mondiale de la marque autant dans des destinations connues que dans des endroits moins visités, a été une grande source d'inspiration pour créer une expérience gustative véritablement unique et passionnante autour du vin rouge. J'espère que les hôtes et visiteurs des hôtels seront encouragés, à travers ma sélection de vins, à goûter quelque chose de nouveau et de différent. »

Ramada by Wyndham fait partie de Wyndham Hôtels & Resorts, la centrale de réservation hôtelière proposant plus de 9000 hôtels dans plus de 80 pays.

La liste des vins rouges de Ramada va être lancée aujourd'hui au sein d'une sélection d'hôtels:

Royaume-Uni : Ramada Telford Ironbridge, Ramada Hotel and Suites Coventry, Ramada Hounslow Heathrow East et Ramada London North M1

et Turquie : Ramada Tekirdağ, Ramada Uşak et Ramada Plaza Istanbul City Center

et Émirats arabes unis : Ramada Jumeirah et Ramada Plaza Jumeirah Beach

Ramada Plaza Palm Grove Juhu Beach (Inde), Ramada Plaza Bucharest Convention Center (Roumanie), Ramada Resort Dar Es Salaam (Tanzanie) and Ramada Amsterdam Airport Schiphol (Pays-Bas)

Pour lire le communiqué de presse complet s'est ici