Ramada by Wyndham lädt seine Gäste ein, die Welt durch ein von der Marke inspiriertes Rotweinangebot neu zu erleben

LONDON, 8. November 2018 /PRNewswire/ -- Ramada by Wyndham ist eine der weltweit bekanntesten Hotelmarken mit über 850 Standorten in mehr als 60 Ländern. Ob Reisende sich an den Rand der Erde oder einfach nur an den Rand der Stadt wagen, Ramada lädt sie ein, „das Rot zu begrüßen", eine Farbe, die den warmen und einladenden Umgang der Marke mit Gastlichkeit symbolisiert. Um die globale Präsenz und die charakteristische Farbe der Marke zu unterstreichen, hat Ramada sich mit dem Weinexperten, Autor und erfolgreichen Blogger Jamie Goode zusammengetan. Gemeinsam haben sie eine spezielle Rotweinliste erstellt, die den Gästen eine Kostprobe einiger der vielen aufregenden Orte bietet, an denen sich Ramada-Hotels befinden.

Jamie Goode ist ein international anerkannter Autor und Weinexperte. Er hält einen Doktortitel in Pflanzenbiologie und ist der Gründer von wineanorak.com, einer der umfassendsten Weinressourcen im Netz. Mit seinem Fachwissen und seiner Leidenschaft für den Weine hat Jamie sorgfältig eine exklusive Rotweinliste für Ramada zusammengestellt, die Trauben aus einigen der bekanntesten Weinregionen der Welt mit weniger bekannten und dennoch unverwechselbaren Geschmacksrichtungen kombiniert.

Jamie Goode erklärte: „Ramada war für mich die ideale Hotelmarke, mit der ich bei diesem Projekt zusammenarbeiten konnte, denn meine Leidenschaft für Wein und Ramadas Leidenschaft für Gastfreundschaft haben sich perfekt ergänzt. Die interkontinentale Präsenz der Marke an einigen der bekanntesten Reiseziele der Welt sowie an weniger besuchten Orten bot viele Anregungen für ein wirklich einzigartiges und aufregendes Rotweinverkostungserlebnis. Ich hoffe, dass Hotelgäste und Besucher durch meine Auswahl an Weinen ermutigt werden, etwas Neues und Anderes zu probieren."

Ramada by Wyndham ist Teil von Wyndham Hotels & Resorts, dem führenden Hotel- und Gastronomieunternehmen mit mehr als 9.000 Hotels in mehr als 80 Ländern.

Die Ramada Rotweinliste wird ab heute in einer Auswahl von Hotels angeboten:

Großbritannien: Ramada Telford Ironbridge, Ramada Hotel and Suites Coventry, Ramada Hounslow Heathrow East und Ramada London North M1

Italien: Ramada Plaza Milano und Ramada Naples

und Türkei: Ramada Tekirdağ, Ramada Uşak und Ramada Plaza Istanbul City Center

und VAE: Ramada Jumeirah und Ramada Plaza Jumeirah Beach

Ramada Plaza Palm Grove Juhu Beach (Indien), Ramada Plaza Bukarest Convention Center (Rumänien), Ramada Resort Dar Es Salaam (Tansania) und Ramada Amsterdam Airport Schiphol (Niederlande).

