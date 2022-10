Ramco Systems als FÜHREND in der PEAK-Matrix®-Bewertung 2022 der Everest Group für länderübergreifende Personalabrechnungslösungen (MCP) in der Region Asien-Pazifik positioniert

Starke Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und Ausrichtung auf kontaktlose Lohnabrechnung führen zu Ramcos herausragender Positionierung

CHENNAI, Indien, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der führende globale Anbieter von Gehaltsabrechnungssoftware Ramco Systems gab bekannt, dass er von der Everest Group in der Bewertung der Solutions PEAK Matrix® 2022 als FÜHREND für länderübergreifende Personalabrechnungslösungen (multi-country payroll, MCP) im asiatisch-pazifischen Raum positioniert wurde. Bericht herunterladen

Ramco’s differentiation lies in providing a unified payroll platform for more than 60 countries, with 45+ countries in the APAC region

In diesem Jahr bewertete die Everest Group 20 MCP-Dienstleister hinsichtlich ihres Markterfolgs, ihrer Strategie und ihres Leistungsvermögens. Ramcos starke Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und die Konzentration auf eine kontaktlose Gehaltsabrechnung durch den Einsatz von Technologien der nächsten Generation wie KI, ML und RPA haben sich als wegweisend erwiesen.

„Ramco setzt sich dadurch ab, dass es eine einheitliche Gehaltsabrechnungsplattform für mehr als 60 Länder anbietet, davon mehr als 45 Länder im Raum Asien-Pazifik. Das Unternehmen ist mit seinen Investitionen und Partnerschaften, die auf die Erweiterung des Technologieangebotes und die Vereinfachung des Implementierungszyklus für Endkunden ausgerichtet sind, gut auf die Erwartungen der Kunden vorbereitet. Dies führt zu einer starken Positionierung des Unternehmens im MCP-Bereich und trägt zu seiner Position als Spitzenreiter in der Bewertung der APAC MCP PEAK Matrix® 2022 der Everest Group bei", erklärte Priyanka Mitra, Practice Director der Everest Group.

Rohit Mathur, Head – Ramco Global Payroll, Ramco Systems, sagte: „Wir bei Ramco haben viel Zeit und Mühe investiert, um modernen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Gehaltsabrechnung durch KI-gestützte Automatisierung und innovative Konzepte rund um selbsterklärende Gehaltsabrechnungen, sprachgesteuerte Gehaltsabrechnungsnavigation, Chatbots und mehr zu transformieren. Wir werden auch in Zukunft weitere Länder einbeziehen, um die Reichweite unserer Plattform zu erhöhen. Das ist ein einzigartiges Angebot für unsere Kunden. Unsere Positionierung als Branchenführer ist ein Beweis für unser Engagement bei der Entwicklung einer robusten digitalen Gehaltsabrechnungsplattform. Ramco freut sich, an der Spitze der modernen Lohn- und Gehaltsabrechnungstechnologie zu stehen und es globalen Unternehmen zu ermöglichen, das Zeitalter moderner Lohn- und Gehaltsabrechnungsplattformen einzuläuten."

Den auf Ramco bezogenen Auszug aus der Bewertung der APAC MCP Solutions PEAK Matrix® 2022 der Everest Group finden Sie HIER.

Informationen zu Ramco Global Payroll:

Mit Mobilgeräten, Chatbots und Sprachfunktionen können Unternehmen Ramco Global Payroll in der Cloud, vor Ort oder als Managed Service einsetzen. Die mandantenfähige Architektur mit integrierter Intelligenz und API-Integration erfüllt die gesetzlichen Anforderungen in mehr als 60 Ländern und versorgt heute mehr als 500 Kunden weltweit. Mit innovativen Konzepten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Chatbots und sprachgestützten Transaktionen hat Ramco in diesem Segment den Maßstab für Innovation gesetzt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1923663/APAC_2022.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1923662/Ramco_Logo.jpg

SOURCE Ramco Systems