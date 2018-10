Ramphastos Investments übernimmt niederländischen Einzelhändler HEMA

AMSTERDAM, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

Außereuropäische Expansion des in Amsterdam ansässigen Unternehmens geplant

Die beteiligten Parteien haben bekanntgegeben, dass Ramphastos Investments ("Ramphastos") - das Investmentunternehmen des Unternehmers Marcel Boekhoorn - beabsichtigt, HEMA zu übernehmen. Mit dem neuen Eigentümer kann HEMA sich in den kommenden Jahren ganz auf die Beschleunigung der internationalen Expansion, auf das Online-Wachstum und die Verbesserung der Profitabilität konzentrieren.

Internationale Expansion

HEMA mit Firmensitz in Amsterdam geht Partnerschaften mit internationalen Anbietern wie der Apparel Group im Nahen Osten ein. So wird HEMA von einer Einzelhandelskette zu einer internationalen Marke. Diese Entwicklung möchte HEMA in den kommenden Jahren weiterführen. HEMA sucht daher auch nach Möglichkeiten, um die Anzahl internationaler Partner zu erweitern und so die Expansion zu beschleunigen.

Mit Ramphastos als neuem Eigentümer wird HEMA noch besser in der Lage sein, die Wachstumsambitionen des Unternehmens umzusetzen. Das Investitionsniveau in die internationale Expansion inner- und außerhalb von Europa sowie in die Kernmärkte Niederlande und Belgien und den E-Commerce wird erhöht.

Tjeerd Jegen, CEO von HEMA: "Ich freue mich sehr darüber, das Ramphastos der neue Eigentümer von HEMA wird. Das ist das beste Szenario für HEMA, unsere Kunden, Mitarbeiter und Franchisenehmer. In den letzten Jahren haben Marcel Boekhoorn und sein Team starkes Engagement für ihre Portfoliounternehmen an den Tag gelegt, Unternehmertum angeregt und eine ausgeprägte Investitionsvision demonstriert. Dies ebnet den Weg, um mit unserem neuen Eigentümer und den Franchisenehmern an einem stärkeren und finanziell gesunden HEMA zu arbeiten."

Marcel Boekhoorn, Unternehmer und Eigentümer von Ramphastos: "HEMA ist eine Kultmarke mit fantastischen Aussichten auf dem internationalen Markt. Diese Übernahme entspricht meiner Ambition, Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen. Zusammen mit den Mitarbeitern und Franchisenehmern möchte ich HEMA dabei unterstützen, zu einer Weltmarke zu werden."

Hinweis : Der Zentralbetriebsrat von HEMA hat inzwischen eine positive Stellungnahme zur beabsichtigten Übernahme abgegeben. Außerdem wird die Transaktion noch der Kartellbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die beteiligten Parteien haben beschlossen, keine finanziellen Details bekanntzugeben.

Informationen über HEMA

Seit 1926 macht HEMA das tägliche Leben der Kunden schöner und einfacher. Die Produkte und Dienstleistungen von HEMA zeichnen sich durch hohe Qualität und holländisches Design zu attraktiven Preisen aus. Bei uns ist der Kunde immer die Nummer 1. HEMA hat 30.000 eigene Produkte und Dienstleistungen, über 750 Filialen in 9 Ländern und gut 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Informationen über Ramphastos Investments

Ramphastos Investments ist das Investmentunternehmen des niederländischen Unternehmers Marcel Boekhoorn. Ramphastos hat derzeit (überwiegend Mehrheits-) Beteiligungen an mehr als 30 Unternehmen in unterschiedlichen Sektoren. Marcel Boekhoorns Laufbahn begann 1981 als Wirtschaftsprüfer bei Deloitte & Touche. 1994 lancierte er seinen eigenen Risikokapital- und Investitionsfonds Ramphastos Investments, den er bis heute leitet. Marcel Boekhoorn hat verschiedenen Unternehmen zu Wachstum, Expansion und Marktführerschaft verholfen, indem er eine Buy-and-Build-Strategie verfolgt und neue Kunden, Geschäftspartner und die stärksten Managementteams für sich gewinnt. Er sorgt nicht nur für die aktive Unterstützung von Portfoliounternehmen, indem er ihnen bei der Strategiebestimmung hilft; er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Realisierung ihrer Unternehmensziele. Beispiele für erfolgreiche Investitionen sind Bakker Bart, Telfort und der High Tech Campus Eindhoven.