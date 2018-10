Ramphastos Investments rachète le détaillant néerlandais HEMA

AMSTERDAM, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

Le détaillant implanté à Amsterdam se prépare à développer son expansion internationale vers d'autres continents



Les différentes parties ont annoncé que Ramphastos Investments (Ramphastos), la société d'investissement de l'entrepreneur Marcel Boekhoorn, avait décidé de racheter HEMA. Avec son nouveau propriétaire, HEMA peut se consacrer entièrement à l'accélération de son expansion internationale, à sa croissance en ligne et à l'amélioration de sa rentabilité au cours des années qui viennent .

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/774176/HEMA_BV_Logo.jpg )

Expansion internationale

Le détaillant HEMA, implanté à Amsterdam, collabore avec des partenaires internationaux tels que Apparel Group au Moyen-Orient. Il passe ainsi d'une chaîne de magasins à une marque internationale. HEMA veut continuer son développement dans ce sens au cours des prochaines années. La société étudie donc les possibilités d'élargir le nombre de ses partenaires internationaux afin d'accélérer son expansion.

L'arrivée de Ramphastos, en tant que nouveau propriétaire, permettra à HEMA de renforcer ses ambitions de croissance. Elle augmentera ses investissements aux Pays-Bas et en Belgique, ses marchés de base, dans l'extension internationale en Europe et au-delà et dans le commerce en ligne.

Tjeerd Jegen, PDG de HEMA : « Je suis très heureux que Ramphastos devienne le nouveau propriétaire de HEMA. C'est le meilleur scénario pour HEMA, nos clients, notre personnel et nos franchisés. Ces dernières années, Marcel Boekhoorn et son équipe ont montré leur engagement auprès des sociétés de leur portefeuille, ont encouragé l'esprit d'entreprise et fait preuve d'une vision d'investissement ambitieuse. Cela ouvre la voie à une collaboration avec notre nouveau propriétaire et les franchisés pour un HEMA plus fort et plus sain sur le plan financier. »

Marcel Boekhoorn, entrepreneur et propriétaire de Ramphastos : « HEMA est une enseigne iconique qui offre de magnifiques opportunités internationales. Cette reprise s'inscrit dans mon ambition de faire fructifier des entreprises. Avec les équipes de HEMA et ses franchisés, je souhaite aider HEMA à devenir une marque mondiale. »

N.B. : Le comité d'entreprise central de HEMA a émis un avis positif sur la reprise.

La transaction sera aussi soumise à l'avis de l'autorité de concurrence. Les différentes parties ont décidé de ne pas divulguer les détails financiers.

À propos de HEMA

Depuis 1926, HEMA rend la vie de ses clients plus agréable et plus facile. Les produits et services de HEMA se caractérisent par leur bonne qualité, leur design typiquement néerlandais et leur petit prix. Nous donnons toujours la priorité à nos clients. HEMA a 32 000 produits et services en propre, plus de 750 magasins répartis dans neuf pays sur deux continents et plus de 19 000 employés.

À propos de Ramphastos Investments

Ramphastos Investments est la société d'investissement de Marcel Boekhoorn, un entrepreneur néerlandais, qui a des participations (principalement majoritaires) dans plus de 30 entreprises de différents secteurs. Marcel Boekhoorn a commencé sa carrière en 1981 chez Deloitte & Touche en tant qu'expert-comptable, puis il a lancé en 1994 Ramphastos Investments, son propre fonds de capital-risque et d'investissement, qu'il continue de diriger actuellement. Marcel Boekhoorn a assuré la croissance, l'expansion et la domination du marché de différentes entreprises en suivant une stratégie « buy and build », en attirant de nouveaux clients et partenaires commerciaux et en composant des équipes de management particulièrement solides. Il ne se contente pas de soutenir activement des sociétés de portefeuille en les aidant à déterminer leur stratégie, mais il joue aussi un rôle important dans la réalisation de leurs objectifs. Exemples d'investissements réussis : Bakker Bart, Telfort et High Tech Campus Eindhoven