Randon anuncia os resultados do segundo trimestre de 2020

CAXIAS DO SUL, Brasil, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Randon S.A – Implementos e Participações (B3 - RAPT3 e RAPT4), controladora de doze empresas que atuam nos segmentos de veículos e implementos, autopeças e serviços, anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2020 (2T20) e primeiro semestre de 2020 (1S20), encerrado em 30/06/2020. As informações financeiras e operacionais da Companhia, exceto quando indicadas de outra forma, são consolidadas de acordo com as normas internacionais IFRS – International Financial Reporting Standards e os valores monetários estão expressos em Reais.

DESTAQUES

Os principais destaques do segundo trimestre de 2020 foram:

Receita Bruta Total 2T20 , antes da consolidação, de R$ 1,3 bilhão, redução de 30,8% em relação ao 2T19 ( R$ 1,9 bilhão);

, antes da consolidação, de bilhão, redução de 30,8% em relação ao 2T19 ( bilhão); Receita Líquida Consolidada 2T20 de R$ 933,0 milhões, 28,3% menor que a receita obtida no 2T19 ( R$ 1,3 bilhão);

de milhões, 28,3% menor que a receita obtida no 2T19 ( bilhão); EBITDA Consolidado 2T20 de R$ 153,9 milhões, com margem EBITDA de 16,5% e EBITDA Ajustado 2T20 de R$ 84,7 milhões, com margem EBITDA ajustada de 9,1%.

de milhões, com margem EBITDA de 16,5% e de milhões, com margem EBITDA ajustada de 9,1%. R$ 55,3 milhões de Lucro Líquido 2T20 e margem líquida de 5,9%, contra lucro líquido de R$ 84,5 milhões e margem líquida de 6,5% no 2T19.

